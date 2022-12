Esperemos que este 2023 brillen los actos, las ideas en favor de una visión de País justo, ordenado, democrático y sobre todo libre, que es lo que está más en riesgo en estos momentos, aunque no lo parezca muchos empiezan a esclavizarse a un personaje, a un lenguaje, a mimetizarse, a perder la objetividad.

Ya viene el 2023

Pues ya todo está listo para festejar el término de este año 2022 y darle la bienvenida al 2023.

Muchos logros, avances, pero también unas condiciones adversas con las que ha caminado el mundo, la pandemia que no afloja, nuevas amenazas a la salud global, la guerra entre Rusia y Ucrania que sigue impactando las economías del mundo, amén de la tragedia de pérdida de vidas sin freno.

El 2022 a nivel país fue de confrontaciones, manifestaciones nunca antes vistas en estos tiempos de la Cuarta Transformación.

Las mujeres alzaron la voz para exigir el respeto y una vida libre de violencia y feminicidios, aunque a muchos les haya molestado, ellas estallaron para decir ¡Basta! ¡Ni una más!

También se suscitó por vez primera una manifestación en contra de las decisiones de la Presidencia de la República; se erigieron personajes que darán mucho de qué hablar este 2023.

El país se polariza, el lenguaje de odio se agudiza, con los retos y riesgos que eso conlleva. Quienes detentaban el poder han visto una ventana para aspirar a retomarlo, pero quienes están en él van a defender su posición sin reparos ni treguas.

Será un 2023 un año de muchas definiciones en todos los sentidos. Veremos si este Gobierno escuchó las voces este año y afina el camino en la recta final, porque al País le falta mucho por hacer.

Y no nos referimos a los mensajes de acabar con la corrupción, con la pobreza, con la desigualdad, con la inseguridad, no, eso es justo, necesario, y vital, nos referimos a las formas... en los detalles está la fórmula a la vista de todos. Esperemos que quienes detentan el poder estén alerta a los detalles y puedan estar a la altura convertirse no sólo en mujeres y hombres de estos tiempos, sino de los venideros.