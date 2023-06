Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Si algo le ha caído muy mal al Gobernador Rubén Rocha Moya es la reaparición del ex Mandatario sinaloense, Mario López Valdez, a quien incluso se le ha mencionado como posible candidato al Senado por una coalición opositora a Morena. Ayer, el Gobernador de plano echó la bilis y se olvidó de su pleito eterno con Héctor Melesio Cuén y apuntó sus dardos hacia Malova, bueno hasta dijo que éste había comprado al PRI.

La gira de Adán Augusto

Vamos por partes, en Mazatlán, además de alabar al extremo los supuestos logros del Presidente Andrés Manuel López Obrador , acusó a la Oposición de querer desaparecer los programas sociales, en particular la pensión de los adultos mayores, un arma que seguirá Morena utilizando por todo lo que dure la campaña.

No hay mal que dure tres elecciones

Por cierto que el hablar de las televisoras y donde se aventó eso de “si este pueblo se organiza no nos gana Televisa y ya le ganamos una vez a Televisa”, ahora que dizque le están haciendo manita de puerco porque no lo pasan en sus programas por lo que dijo que “se vayan a volar con sus programas”. O sea que carácter sí hay.

Y se la aplican en Culiacán

No, definitivamente, no la va a tener fácil en Sinaloa este aspirante a la Presidencia.

Y todavía, como si fuera burla, al iniciar su mensaje el ex funcionario dijo apoyar la agricultura “ustedes son el granero de México, por ustedes nos alimentamos gran parte de los mexicanos”, sostuvo.

La respuesta no fue la adecuada, de hecho, lleno de soberbia les contestó con un “No sé, ya no soy funcionario”.

Un nutrido grupo de productores agrícolas se apersonaron en las inmediaciones del lugar donde estaba el ex Secretario de Gobernación dando una conferencia de prensa, para reclamarle que no estaban “a gusto” con sus acciones.

Donde sí sufrió las de Caín don Agusto fue en Culiacán, y no por el calorón, pero al parecer ya le tenían cantado el tiro.

Cuén, su amigo

en las buenas y las malas

“A mí los amigos no me causan incomodidad, ni en las buenas, ni en las malas, son mis amigos y tienen mi respeto”, dijo.

El que con lobos anda...

Aprovechó la visita para dar el mensaje de la Cuarta Transformación, en resumen, desacredito a la oposición, arremetió contra los detractores de la 4T y habló de la mafia del poder, no cabe duda que el que anda con lobos, a aullar se enseña.

Fue muy notorio cómo aprendió del mejor, a evadir los cuestionamientos y deslindar responsabilidades de una manera magistral, se dijo amigo de todos, pero no dudo en evidenciar al resto de las “corcholatas”, por sus afirmaciones sobre llevar la delantera en esta precampaña, que “no es precampaña”.

Estos más de casi tres años compartiendo las decisiones más importantes del país, han forjado a la “corcholata” morenista, a imagen y semejanza del señor presidente, si ya de por si su acento es muy similar, en los modos no le pierde pisada.

El fantasma de Malova

Como que el miedillo no anda en burro, porque una candidatura al Senado, lo sabemos, hay mucho de lucha de poderes, y qué va a decir Rocha si a él le cayó la senaduría porque iba subido en el tsunami de López Obrador.

Y la respuesta de Paola

Quien le respondió fuerte al Gobernador Rubén Rocha Moya fue la dirigente del PRI en el estado, Paola Gárate Valenzuela, que sin más ni más le dijo al Gobernador que se ocupe de sus asuntos y que deje a los priistas arreglar sus cosas.

Y que le espeta una lista de lo que no anda haciendo el Mandatario estatal por andar de politiquero.

Los problemas de asesinatos, la violencia que sufren las mujeres, el abandono a los jóvenes que sí estudian y que no tienen oportunidad de empleo, el turismo que está en abandono, los municipios que no tienen lo elemental para subsistir, no hay obras, y en un sinfín de asuntos que están ahí, sin respuesta, sin presupuesto y que es a lo que debe dedicarse a atender.

Bueno, casi le faltó a Paola eso de “se tenía que decir y se dijo”.