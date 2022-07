‘Por el bien de esta lastimada sociedad’, espera que quien sea designado como director o directora del Instituto de Protección a Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, cuente con la entrega y vocación para crear una verdadera trinchera que ‘cobije’ a los activistas y reporteros que bien que hace falta.

‘El Químico’ Benítez y su mundo de caramelo

‘Eres puro pájaro nalgón’, es un dicho acuñado en algún lugar de México en alusión a alguien que fanfarronea, pero no puede hacer o lograr lo que pregona, al Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez le queda como anillo al dedo.

Hace una semana vino con unos autores y productores de cine estadounidense para decir que harán películas en Mazatlán, una del ´Zurdo’ Ramírez, pero tiempo atrás, el Alcalde de Mazatlán dijo que dichos productores de Mazatlán invertirían hasta 500 millones de dólares, cosa que era algo improbable, por no decir imposible, dado que Mazatlán no cuenta con las locaciones necesarias para hacer un filme de esas naturaleza; los millones de dólares quedaron anécdota igual que las dichosas vacunas texanas.

Ahora vino Rigoberta Menchú a entregar un reconocimiento a Mazatlán por ser un Destino Garante de la Paz, los Derechos Humanos y la Inclusión. Sí, así como lo leen, un destino de paz, cuando es el Municipio turístico con más desapariciones en México, con falta de inclusión, cuando en el carnaval de Mazatlán les decían vulgaridad y media a los integrantes de la comunidad LGBTI.

Y lo peor, si de Derechos Humanos hablamos, Mazatlán es el municipio en Sinaloa que más los ha atropellado y todo eso desde que “El Químico” es Alcalde.

Y espérense, cuando se les cuestionó a Rigoberta Menchú y a los que integran la asociación civil que entregó el reconocimiento, ni siquiera dijeron por qué les dieron este galardón, nada más que pues, si “El Químico” lleva cuatro años de Alcalde, pues por algo será ¿no? o al menos eso dijo la Premio Nobel de la Paz.

Además, es el primer reconocimiento de esta índole que da la asociación, entonces ¿Qué quiere decir esto? la respuesta es obvia, afuera de Sinaloa dirán que una Premio Nobel reconoce la paz en Mazatlán, así como dicen, puro pájaro nalgón, es un banal intento del Alcalde para cambiar la narrativa sobre los problemas de Mazatlán, donde todos los días hay manifestaciones exigiendo desde justicia, hasta una mejora en los servicios públicos del Municipio.

Usted siga vendiendo piñas Alcalde, pero crea que los mazatlecos no son tontos, y aunque no lo crea, su trabajo está en el ojo del huracán. Que la ASE no lo desnude con las luminarias del descaro, porque esa será posiblemente la gota que derrame el vaso.