Aprobación histórica

Auditora en la mira

Señaló que la Auditora tiene vicios realmente viejos de partidos cuyos nombres Bojórquez Ruiz no quiso repetir, pero refirió que son tres colores de los que hay que hacer una limpia y trabajar de manera imparcial.

Conciencia vial

Y qué hay que hacer, lo que todos sabemos pero que no evitamos, los comportamientos de alto riesgo al manejar como conducir bajo la influencia del alcohol, conducir a exceso de velocidad o no usar casco en el caso de motociclistas o ciclistas.

El berrinchazo

de Estrada Ferreiro

La verdad ya conocemos al Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pero estos abruptos que ha tenido porque no le concedieron su propuesta de aumentar el Impuesto Predial por arriba del 6 por ciento raya en la cerrazón.

El Alcalde ya amenazó con quitar todos los descuentos del Impuesto Predial que han existido, y aseguró que ya tiene sectores donde hay expedientes por morosidad.

Ayer siguió pregonando que la obra pública está en riesgo por falta de recursos que no recibirá el Ayuntamiento por el aumento propuesto.

Y no repetiremos aquí lo que dijo de los diputados, es más que conocido el rompimiento del Alcalde con el Legislativo.

El asunto que no quiere entender Estrada Ferreiro es que no siempre uno consigue lo que quiere, pero en lugar de andar aventando veneno por todos lados, debería de ponerse creativo para conseguir el dinero que no consiguió en el Impuesto Predial.