Cada día parece que aumenta el riesgo de ser víctima de robo de auto, o que te toque una balacera, pues no hay en las calles de Culiacán quienes se encarguen de vigilar la inseguridad ya que parece que todos están desplegados en otro tipo de operaciones.

Todavía no se ve el final

Parece que el interminable peligro que vivimos los sinaloenses por el hecho de residir en Sinaloa todavía no para, y no se ve un atisbo de esperanza para que esto cese.

La falta de empatía

de los políticos

Pero hay cosas que son difíciles de entender, porque quienes rindieron protesta muy alicusados, estrenando zapatos, ropa y maquillaje por una chambita de unos 100 mil pesos al mes, ahí andan mudos, porque no han dicho una palabra, y lo peor debe ser que también mancos, porque no han movido un dedo por ayudar a los demás.

El histórico grito

en silencio

Por lo menos ya tenemos algunas rayitas para ponerle al Gobernador Rubén Rocha Moya para recordar cosas históricas ocurridas durante su mandato ya cuando termine su administración.

Lo primero es que se hayan propiciado en su gobierno las condiciones para que se haya dado el rompimiento entre las facciones más sólidas del Cártel de Sinaloa, este secuestro y entrega a las autoridades estadounidenses, luego la sacudida en la Universidad Autónoma de Sinaloa contra Cuén Ojeda y el pasismo, y la ceremonia del Grito de Independencia a la que nadie fue invitado.

En esencia, la ceremonia tuvo que haberse cancelado, y por obvias razones.

Este domingo se cumplió una semana completa en que vivimos un infierno en Sinaloa por los brotes de violencia que han azotado a la mayor parte del Estado.

Principalmente en Culiacán, Elota, San Ignacio, la sierra de Concordia y Escuinapa.

Y por si fuera poco, en las últimas horas de este domingo hackearon las páginas oficiales de sitios como el Sates, de la administración tributaria estatal, o del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, con leyendas de amenazas contra el Gobernador.

Más allá de si se deban tomar en serio o no estas últimas amenazas, lo cierto es que el Grito silencioso sí refleja la actitud de nuestro Mandatario montado en su macho, justamente como cuando esta pesadilla comenzó y justo cuando alegaba que en Culiacán no eran los casi 70 personas levantadas en marzo.

No sabemos si ustedes, pero nos cuentan cómo es que el Gobernador hizo ceremonia del Grito para él solo y su raza más cercana y a nosotros nos suena en la cabeza la rola de Leslie Gore qué se hizo mítica por la película de Mi pobre diablito: “It’s my party, and Iill cry if I want to”.