Cobijas que descobijan

Pues no, no bastó que los militares les fueran a hacer comida, ni que les llevaran cobijas, despensas, les cortaran el pelo a los niños, y salud llevara sus brigadas, y que el Gobernador Rubén Rocha Moya anunciara que se ampliarán los apoyos; no, nada valió, los habitantes de Jesús María, lugar de la cruenta incursión militar para capturar a Ovidio Guzmán López el 5 de enero en una reedición del “Jueves Negro”, irrumpieron ayer en el Palacio de Gobierno para encarar al Mandatario estatal y exigirle que paren los abusos, que ya basta de que los militares tengan sitiada su comunidad.

Los enojados vecinos de esa sindicatura, mostraron el hartazgo por los abusos que acusaron cometieron y siguen cometiendo los militares.

Habíamos dicho que si bien fue un buen gol anotado en contra de esta facción de Los menores, liderado por Guzmán López, su captura y reclusión, la versión de la SEDENA del operativa empieza mostrar agujeros en la medida en que surgen evidencias de los abusos durante el operativo y sigue sin haber total transparencia sobre la cantidad de víctimas registradas. Aun no sabemos de qué tamaño y repercusiones fue el costo de capturar al “Ratón”.

Las acusaciones de violaciones a los derechos humanos ahí están, pero ahora lo que más desconsuela es que aseguran que hay un montón de desaparecidos de ese poblado.

Ellos exigen la salida del Ejército, y el Gobernador prometió negociar con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Todo nos hace pensar que tanto apapacho después del “Jueves Negro” del 5 de enero a los habitantes es ahora un “lavado de conciencia”.

Porque esta vez en el día previó a festejar los Reyes Magos, en Jesús María no hubo abrazos pero sí muchos balazos.