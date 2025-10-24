Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Silenciados desde que llegaron al portón de la Tercera Región Militar como invitados VIP, seleccionados por alguien que excluyó a líderes de sectores como el industrial, de la construcción, a la representante de los comerciantes organizados, los inmobiliarios turísticos, entre otros más, así llegaron entre suburban y autos último modelo fuertemente custodiados pero evadiendo cualquier contacto con la prensa local que buscaba obtener qué propuesta llevarían a la mesa del Gabinete de Seguridad Federal encabezado por el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

Visita de Harfuch y

movilización de federales en Mazatlán

Una mañana de intensa actividad se vivió ayer en la Tercera Región Militar y sus alrededores. Desde temprana hora se registró el movimiento de los elementos de esta institución en el interior del recinto, preparándose para recibir al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch. Fue desde algunos minutos previos a las 8:30 horas que a lo largo de la Avenida Gabriel Leyva se pudo apreciar una notable presencia de vehículos del Ejército Mexicano y los famosos “pandas” o “harfuchs”, unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales iban y venían sobre esta vía. Sin embargo, la movilización dentro del cuartel se intensificó cerca de las 8:45 horas, cuando llegó a las instalaciones un helicópterio militar “black hawk”, en el que se presume arribó García Harfuch, acompañado por los mandos que formaron parte de la reunión nacional de seguridad. Minutos después, una caravana de camionetas SUV comenzó a dirigirse a las oficinas de la Tercera Región Militar, en las cuales ingresaron algunos funcionarios y mandos militares, para después de 15 minutos partir del lugar a otro punto dentro de las mismas instalaciones, donde tuvo lugar la reunión del Gabinete de Seguridad con empresarios locales y el Gobernador Rubén Rocha Moya. Después de casi dos horas, se repitió el ajetreo de elementos dentro de la Región Militar y cerca de las 11:20 horas, de la misma forma que arribó, partió García Harfuch a bordo de un “black hawk”, no sin que antes saliera otro helicóptero que le escoltó en dirección al Aeropuerto Internacional General Rafael Buelna. Con la reunión finalizada, una caravana de vehículos del Ejército Mexicano, del Gobernador Rocha y de empresarios comenzó a salir de la Tercera Región Militar, para posteriormente las actividades volvieran a su normalidad dentro de estas instalaciones.

Evaden a la prensa;

sólo Rocha sí atiende

Silenciados desde que llegaron al portón de la Tercera Región Militar como invitados VIP, seleccionados por alguien que excluyó a líderes de sectores como el industrial, de la construcción, a la representante de los comerciantes organizados, los inmobiliarios turísticos, entre otros más, así llegaron entre suburban y autos último modelo fuertemente custodiados pero evadiendo cualquier contacto con la prensa local que buscaba obtener qué propuesta llevarían a la mesa del Gabinete de Seguridad Federal encabezado por el Secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Así como ingresaron, salieron a prisa evadiendo dar alguna reacción. Esto no sucedió cuando llegó el Gobernador Ruben Rocha Moya que hasta bajó la ventana para saludar y alcanzó a prometer que a la salida los atendería y así ocurrió. La entrevista empezó a su modo, pero cuando las preguntas llegaron al punto del por qué su funcionario estatal Ricardo Velarde Cárdenas se mantenía en el cargo si estaba relacionado como socio propietario del restaurant bar Terraza Valentinos, donde desapareció el joven duranguense Carlos Emilio, caso que había detonado una ola de difusión negativa en la percepción de Mazatlán, hasta entonces su desespero por terminar la entrevista se acrecentó y más incómodo se vio cuando Nadia Margarita, la hermana de Cecilia “La China”, desparecida hace tres meses, evidenció que no conocía del caso y se comprometió enfrente de la prensa con ella para revisarlo y ahora sí apoyarla. Y eso que Nadia Margarita ha sido otra voz de las familias que no se han quedado calladas ni de brazos cruzados por no encontrar eco entre las instancias de investigación mucho menos apoyo de la Presidenta de Mazatlán, Estrella Palacios.

Llueven peticiones en ‘primer acercamiento’

En un intento por tener su primer acercamiento con los medios de comunicación de la zona sur de Sinaloa, el recién designado como coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Sinaloa, Cuauthémoc Chacón Mendoza, se reunió la tarde de ayer jueves con periodistas de Mazatlán, en un ambiente informal. Durante la reunión, Chacón Mendoza cuestionó a los medios locales sobre cuáles son las principales inquietudes y necesidades por parte de la prensa en la zona sur por parte de esta coordinación. Entre algunas de las peticiones por parte de algunos representantes de la prensa mazatleca fue la descentralización de la información y una mayor atención, en este caso, de la zona sur por parte de las diferentes secretarías y dependencias de Gobierno. Desde traer una Semanera para Mazatlán por mes, hasta una mayor atención a los medios por parte del recién llegado Vicefiscal de la zona sur, Isaac Aguayo Roacho, fueron algunas de las sugerencias emitidas por parte de los medios locales, así como también se mencionó con anterioridad, el “descentralizar la información” y contemplar más a Mazatlán para la visita de Secretarías para informar sobre la situación de la región en sus respectivos campos. Asimismo, Chacón Mendoza informó sobre algunos cambios internos en esta coordinación, donde estarán entrando nuevos elementos.

El reflejo de lo

que no pasa

El Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil identificó el incremento en la percepción de inseguridad al afirmar que las cifras del Inegi como “el reflejo de lo que se ha vivido el último año”, o sea, la crisis de seguridad que derivó de una guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa y que mantiene a la ciudad al borde de una desgracia en cualquier lugar, sin aviso previo. Los datos muestran un salto de más de 30 puntos porcentuales en un año, lo que evidencia no nada más “una etapa difícil’, sino una crisis prolongada que sigue sin resolverse. Reconocer que la seguridad “sigue pendiente”, como lo señaló el Alcalde es admitir que las estrategias implementadas no han generado resultados suficientes para recuperar la confianza ciudadana. Culiacán encabeza hoy, por segunda vez en el año, la lista nacional de percepción de inseguridad, un indicador que refleja la experiencia cotidiana de vulnerabilidad de sus habitantes. El Alcalde insistió en que se están realizando detenciones y operativos, pero también admitió que “no se ha superado” la situación. Su propia declaración confirma que los hechos violentos continúan y que las acciones de contención no han logrado estabilizar al municipio. Como parte de su respuesta, Gámez Mendívil destacó iniciativas culturales y de emprendimiento, como el diplomado en creación cinematográfica y los apoyos a mujeres emprendedoras. Aunque estos programas pueden tener impacto social, son insuficientes frente a una crisis de seguridad que demanda coordinación institucional y resultados medibles de manera complementaria en seguridad y justicia. Es decir, la cultura es la “otra rueda”, además de la legalidad pendiente. La ciudadanía no sólo se percibe insegura, vive el miedo, y espera de su gobierno algo más que explicaciones, espera garantías de seguridad reales. Que bueno que se reconozca, ahora hay que actuar con mayor eficacia y velocidad.

También intenso

cerró el día