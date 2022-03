La orden de ‘Alito’ fue muy simple: desaparecer a todos los quirinistas del partido en Sinaloa. La primera pregunta: ¿Si sacan a los quirinistas a quién van a poner? La verdad es que hace tiempo que el PRI está más solo que una misa en Carnaval.

Reprobados en la red

En el caso de Compranet y el Periódico Oficial del Estado, los cuales al parecer ya están funcionando bien, pero a los funcionarios actuales parece que no se les da eso de la modernidad.

El Gobierno del Estado hace un gran esfuerzo y le apuesta a la transparencia en el discurso, pero les cuesta mucho trabajo subir ese esfuerzo a las redes, el espacio donde ahora la ciudadanía puede acceder a la información. Prácticamente, si no estás en las redes no existes.

Olor a viejo

Podrán sacar al PRI del gobierno en cuerpo pero le queda en el alma, o eso ha demostrado el Instituto Sinaloense del Deporte en sus eventos.

Este lunes, el instituto firmó un convenio con la Secretaría de Salud estatal, aunque no quedó claro de qué se trata porque la salud gratuita ya está garantizada para todos.

El asunto es que retacaron de niños y adolescentes el gimnasio de box donde fue el evento, hasta acarreados de la UAS había.

Por un momento parecía que se iba a aparecer Paola Moncayo por ahí pero no, le copió el estilo Julio Cascajares. No cabe duda que las cosas no cambian, habrase visto la 4T sacando las mismas mañas de acarreo del PRI, nomás les faltó que bailaran las zumberas ahí como se meneaban en la administración pasada, pero a esas ya las corrieron.