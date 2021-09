Los policías, en un alarde de fuerza, se atrevieron a forcejear con las jovencitas, a una de ellas una mujer policía la tomó por el cuello, como si se tratara de un delincuente peligroso.

Mujeres contra

la violencia

La exigencia fue la misma y más se válida después de contrastar con los números de denuncias por feminicidios, violencia familiar y violación de este año con los anteriores. Todo va para arriba. Ojalá que este tipo de acciones tengan repercusión para bien y que la autoridad preste atención, por lo menos de dientes para fuera y no sigan en mutis.

La exigencia de las mujeres en Culiacán por la situación de la violencia en todo el estado no es algo menor.

100 policías vs 20 chicas

Los policías no conocen la vergüenza, uno de ellos se atrevió a encender un taser, el aparato de descargas eléctricas que utilizan para paralizar a los delincuentes comunes.

La Embajada

El pasado no se puede cambiar, ni los gobiernos presentes son culpables de lo que hicieron sus antecesores, eso es andar buscando pleitos donde no los hay, en todo caso hay que mirar para adelante y trabajar juntos para ganar todos al mismo tiempo.

La otra razón es política y tiene que ver con la absurda obsesión de la 4T por andar exigiendo que España se disculpe por la conquista, como si nosotros no fuéramos resultado de esa fusión entre dos mundos.

Bueno, lo primero que sabemos es que las relaciones entre los dos países no se encuentran en su mejor momento, y de eso se ha encargado López Obrador, que un día sí y otro también ataca a quien se le pone enfrente y no han faltado los españoles entre sus adversarios.

Quirino dice que es capaz de llevar a buen puerto el cargo, mientras hay quienes aseguran que no cualquiera puede ser diplomático.

Todavía no le dan el nombramiento oficial y ya hay un escándalo nacional por la invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, para que sea el Embajador de México en España.

¿No que no

es diplomático?

No, sí ya parece más diplomático que muchos.

Ordaz Coppel respondió como un verdadero diplomático, dijo de todo y al final no dijo nada. Aseguró que la invitación no era un asunto de partidos, sino de País, de personas, un reconocimiento a los sinaloenses, una invitación sin colores, con base en perfiles, en capacidad, en una hoja limpia de vida.

Y si no lo cree basta con escuchar algunas de las declaraciones del Mandatario sinaloense cuando lo cuestionan sobre las advertencias del PRI, que podrían llegar hasta la expulsión del partido.

La puntada

La que hizo el oso y muy ruidoso fue Isabel Arvide, Cónsul de México en Estambul, Turquía, quien fue criticada al nombrar al Presidente Andrés Manuel López Obrador al conmemorar el Grito de Independencia.

“Viva Miguel Hidalgo!, ¡viva la justicia!, ¡viva la libertad!, ¡viva López Obrador!”, gritó la funcionaria desde Estambul y comenzó a ondear la bandera de México, como se observa en un video difundido en redes sociales y que fue difundido por medios nacionales.

Las protestas no se hicieron esperar después de escuchar la puntada de Arvide, gritándole que México no es López Obrador y que no debería de ponerlo a un lado de los héroes nacionales.