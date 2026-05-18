Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Traducido del morenés al español: “que Dios lo bendiga porque nosotros ya no”. Y es que la escena fue reveladora. Le preguntaron directamente por Rocha Moya, por las acusaciones en Estados Unidos, por la presunta red de protección al crimen organizado, por los ex funcionarios entregados a la justicia estadounidense, por Juan de Dios Gámez... y Ramírez Cuéllar respondió como quien intenta cruzar un campo minado en calcetines. Ni respaldo. Ni defensa. Ni “conozco su integridad”. Ni siquiera el clásico “meto las manos al fuego”. Nada.

El abrazo que nunca llegó

A Rubén Rocha Moya ya le pasó lo peor que le puede ocurrir a un político en desgracia: que los suyos comiencen a hablarle como si fuera expediente judicial y no compañero de partido. Porque Alfonso Ramírez Cuéllar vino a Culiacán y, pudiendo hacer lo que Morena suele hacer con sus figuras caídas, cerrar filas, denunciar conspiraciones internacionales, acusar campañas negras o al menos regalar una palmadita solidaria, decidió mejor sacar el manual del deslinde preventivo. “Morena no cubre absolutamente a nadie”, dijo. Traducido del morenés al español: “que Dios lo bendiga porque nosotros ya no”. Y es que la escena fue reveladora. Le preguntaron directamente por Rocha Moya, por las acusaciones en Estados Unidos, por la presunta red de protección al crimen organizado, por los ex funcionarios entregados a la justicia estadounidense, por Juan de Dios Gámez... y Ramírez Cuéllar respondió como quien intenta cruzar un campo minado en calcetines. Ni respaldo. Ni defensa. Ni “conozco su integridad”. Ni siquiera el clásico “meto las manos al fuego”. Nada. Solo un frío: “la Fiscalía está abriendo una carpeta”. Peor todavía: remató con un “si alguien la hizo, la tiene que pagar”. Una frase que equivale a ver cómo alguien se ahoga y aventarle un instructivo de natación. Hace unos meses, en Morena todavía se organizaban operativos de solidaridad exprés cada vez que uno de los suyos era señalado. Bastaba una acusación para activar la liturgia completa: persecución política, guerra sucia, herencia neoliberal y soberanía nacional. Ahora Rocha parece haberse convertido en esa llamada que todos dejan sonar para que conteste otro. Y quizá lo más duro no fue lo que Ramírez Cuéllar dijo, sino lo que evitó decir. No pronunció una defensa apasionada. No llamó injustas las investigaciones. En Morena aprendieron rápido que hay naufragios donde lo más importante no es rescatar al capitán. Sino demostrar que uno nunca estuvo realmente en el barco.

Festejan barrido

sanitario en Navolato

Resulta que en la Unión Ganadera Regional de Sinaloa andan muy presumidos con los resultados del famoso barrido sanitario. Según los datos que traen, en el municipio de Navolato la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis y la brucelosis es de apenas un 0.02 por ciento. Dicen los que saben que esos números ponen al municipio por debajo de muchos estados que supuestamente tienen un estatus sanitario superior. ¡Qué limpios nos salieron los de las tierras cañeras! Habrá que ver si el resto del estado puede presumir la misma salud de hierro o si Navolato es el único alumno ejemplar de la clase. El discurso oficial es que herramientas como el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado y el Registro Electrónico de la Movilización son la octava maravilla para controlar la movilización y, de paso, pegarle al abigeato. Aseguran que, si detectan una lesión en el sacrificio, con el arete pueden rastrear hasta la cuna del animal. Suena muy bonito en el papel, pero mientras en la UGRS hablan de trazabilidad y seguimiento de origen, los ganaderos de a pie siguen sintiendo que a sus animales les salen alas a mitad de la noche. ¿Será que el chip del arete también avisa cuando se suben a una camioneta ajena? Por que dicen que sí pero con letras chiquitas. Donde la puerca torció el rabo fue en el tema del seguro ganadero. Referente al seguro ganadero nos cuentan que el beneficio es gratuito, pero ojo, solo para los viejitos que se registraron en el padrón nacional antes del 2018. Para los de nuevo ingreso, la cosa ya cambió y ahora tienen que pagar una prima simbólica. Dicen que es muy atractiva para garantizar el patrimonio, pero en tiempos de sequía y vacas flacas, cualquier cobro, por más simbólico que sea, se siente como una estocada al bolsillo del productor. La consigna es clara, sin sanidad no hay mercados extranjeros ni mejores precios y el objetivo es poner un producto inocuo en la mesa del consumidor. Muy bien por el laboratorio de diagnóstico y los avances genéticos, pero que no se les olvide que para llegar a las ligas mayores no solo se necesita que la vaca esté sana, sino que al ganadero le salgan las cuentas para seguir dándoles de comer.

El Mundialito sin Juande

Pues ya se celebró la inauguración del Mundialito 2026 de futbol que organizó el Ayuntamiento de Culiacán, con todo y concierto con un reconocido cantante de narcocorridos y rolas con contenido de violencia de género, Kevin AMF. El evento resultó, para bien, una verdadera jornada para las familias visitantes, con stands interactivos que ofrecieron actividades y dinámicas para ganar juegos. Y dentro, la ceremonia incluyó un emocionante desfile de equipos participantes, con todo y banderas y hasta botargas de mascotas, música, porras y fuegos artificiales. Para quienes lo recuerdan, este era uno de los eventos más importantes que estaban en la agenda del hoy Presidente Municipal de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez Mendivil, pues formaba parte de su agenda oculta de actos anticipados de campaña disfrazada de buenas intenciones. Las características del evento se preparaban como un cierre intermedio de campaña, después de varios meses de estar recorriendo las colonias y sindicaturas de Culiacán con sus llamados Diálogos del Bienestar. Y no es algo nuevo, pues ya vimos antes a la Senadora Imelda Castro Castro y su equipo organizar y realizar un evento similar, aunque muchas veces más austero, pero que representó una auténtica fiesta morenista con más de una docena de invitados. Al final, el evento de este domingo no pudo ser para disfrute, goce y aprovechamiento para la figura de Juan de Dios, y eso se notó en la ausencia de muchos padres de familia e invitados de su corriente morenista. ¡FOUL! La Secretaría de la Defensa Nacional anunció el cambio de mando en la Novena Zona Militar, con la llegada del General Julio César Islas Sánchez, tras los dichos de la Gobernadora interina que a Gerardo Mérida, acusado en EU, ¡lo puso la Sedena!

El abrazo que nunca llegó

A Rubén Rocha Moya ya le pasó lo peor que le puede ocurrir a un político en desgracia: que los suyos comiencen a hablarle como si fuera expediente judicial y no compañero de partido. Porque Alfonso Ramírez Cuéllar vino a Culiacán y, pudiendo hacer lo que Morena suele hacer con sus figuras caídas, cerrar filas, denunciar conspiraciones internacionales, acusar campañas negras o al menos regalar una palmadita solidaria, decidió mejor sacar el manual del deslinde preventivo. “Morena no cubre absolutamente a nadie”, dijo. Traducido del morenés al español: “que Dios lo bendiga porque nosotros ya no”. Y es que la escena fue reveladora. Le preguntaron directamente por Rocha Moya, por las acusaciones en Estados Unidos, por la presunta red de protección al crimen organizado, por los ex funcionarios entregados a la justicia estadounidense, por Juan de Dios Gámez... y Ramírez Cuéllar respondió como quien intenta cruzar un campo minado en calcetines. Ni respaldo. Ni defensa. Ni “conozco su integridad”. Ni siquiera el clásico “meto las manos al fuego”. Nada. Solo un frío: “la Fiscalía está abriendo una carpeta”. Peor todavía: remató con un “si alguien la hizo, la tiene que pagar”. Una frase que equivale a ver cómo alguien se ahoga y aventarle un instructivo de natación. Hace unos meses, en Morena todavía se organizaban operativos de solidaridad exprés cada vez que uno de los suyos era señalado. Bastaba una acusación para activar la liturgia completa: persecución política, guerra sucia, herencia neoliberal y soberanía nacional. Ahora Rocha parece haberse convertido en esa llamada que todos dejan sonar para que conteste otro. Y quizá lo más duro no fue lo que Ramírez Cuéllar dijo, sino lo que evitó decir. No pronunció una defensa apasionada. No llamó injustas las investigaciones. En Morena aprendieron rápido que hay naufragios donde lo más importante no es rescatar al capitán. Sino demostrar que uno nunca estuvo realmente en el barco.

Festejan barrido

sanitario en Navolato

Resulta que en la Unión Ganadera Regional de Sinaloa andan muy presumidos con los resultados del famoso barrido sanitario. Según los datos que traen, en el municipio de Navolato la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis y la brucelosis es de apenas un 0.02 por ciento. Dicen los que saben que esos números ponen al municipio por debajo de muchos estados que supuestamente tienen un estatus sanitario superior. ¡Qué limpios nos salieron los de las tierras cañeras! Habrá que ver si el resto del estado puede presumir la misma salud de hierro o si Navolato es el único alumno ejemplar de la clase. El discurso oficial es que herramientas como el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado y el Registro Electrónico de la Movilización son la octava maravilla para controlar la movilización y, de paso, pegarle al abigeato. Aseguran que, si detectan una lesión en el sacrificio, con el arete pueden rastrear hasta la cuna del animal. Suena muy bonito en el papel, pero mientras en la UGRS hablan de trazabilidad y seguimiento de origen, los ganaderos de a pie siguen sintiendo que a sus animales les salen alas a mitad de la noche. ¿Será que el chip del arete también avisa cuando se suben a una camioneta ajena? Por que dicen que sí pero con letras chiquitas. Donde la puerca torció el rabo fue en el tema del seguro ganadero. Referente al seguro ganadero nos cuentan que el beneficio es gratuito, pero ojo, solo para los viejitos que se registraron en el padrón nacional antes del 2018. Para los de nuevo ingreso, la cosa ya cambió y ahora tienen que pagar una prima simbólica. Dicen que es muy atractiva para garantizar el patrimonio, pero en tiempos de sequía y vacas flacas, cualquier cobro, por más simbólico que sea, se siente como una estocada al bolsillo del productor. La consigna es clara, sin sanidad no hay mercados extranjeros ni mejores precios y el objetivo es poner un producto inocuo en la mesa del consumidor. Muy bien por el laboratorio de diagnóstico y los avances genéticos, pero que no se les olvide que para llegar a las ligas mayores no solo se necesita que la vaca esté sana, sino que al ganadero le salgan las cuentas para seguir dándoles de comer.

El Mundialito sin Juande