Los productores de camarón han sido un gremio que se ha visto afectado por la falta de iniciativas del Gobierno del Estado, pues ante las diversas problemáticas que emergen en el sector ni el Gobernador Rubén Rocha Moya ni la Secretaria de Pesca, Flor Guerra los han tomado en cuenta.

Todo es culpa de los conservadores

“Yo no soy Felipe Calderón ”, fue la respuesta tajante del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le preguntaron si grupos de criminales armados tenían el control de algunos territorios del País.

¿En serio, Presidente?

Disco rayado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador viene a Sinaloa y parece disco rayado: visita siempre las mismas obras y dice las mismas cosas. Aunque creemos que esta vez el objetivo era ordenar la casa política.

Después de la visita en que anunció que Sinaloa se incorporaba al decreto para legalizar los carros chocolate, lo demás viene de sobra, el Mandatario nacional puede hacer zanja y las cosas no se ve que mejoren.

Hay una situación más allá y es la de juicio político contra el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que ha pasado a la esfera nacional, pues el Presidente municipal buscó al Presidente de México para hablar, pero sin éxito.

Podría ser este un espaldarazo al Gobernador Rubén Rocha Moya o mejor dicho al Secretario de Gobierno, Enrique Inzunza Cazaréz, quien opera las cosas políticas como jefe de gabinete con el visto bueno de su jefe directo.

No hay mayor mensaje que el que no dejaran entrar al Alcalde culichi a la conferencia mañanera. La actitud de Estrada Ferreiro no le ayuda y la soberbia le cobra factura, ahora las puertas se le cierran y hay que esperar la decisión de la Comisión Instructora.