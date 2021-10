Pero Rocha Moya no nació ayer y le ofreció la Secretaría, pero no las áreas que controlan los recursos. El Gobernador electo sabe que el hueco que le pueden hacer ahí puede hacer tambalear a todo su Gobierno.

La lucha de siempre

Pero las fricciones entre el PAS y Morena no acaban ahí, todavía quedan los numerosos puestos que se prometieron en las alcaldías y que seguramente crearán discusiones futuras.

Con el pretexto de que no quiere pronunciarse a favor de si la aceptará o no, por respeto a su futuro jefe, ha provocado que el Gobernador electo le lance un ultimátum, obligándolo a salir a decir que sí ocupará el cargo.

Cualquiera pensaría que no puede haber polémica cuando a alguien le ofrecen una secretaría, pero Cuén Ojeda es especialista en armar un huracán donde antes había una calma chicha.

El primer round

La negociación duró meses, pero finalmente Rocha Moya amenazó con ratificar al Secretario de Salud actual si Cuén Ojeda no aceptaba y terminó diciendo que sí.

El problema está en los detalles, como todos sabemos Cuén Ojeda trae su propia agenda, y esta no tiene nada que ver con el Gobierno de Rocha Moya, él quiere ser Gobernador a toda costa.

Para los que no entendieron o no vieron lo que estaba pasando, se los explicamos.

Así quién no

Contra viento y marea, ayer por la mañana, en asamblea estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix se convirtió en coordinador estatal de Sinaloa del partido de manera unánime, pues sí, era él único candidato.

Fue una convocatoria calificada como “a modo” por algunos integrantes del partido.

La dichosa asamblea provocó que el partido se encuentre a punto de la desbandada.

El viernes por la tarde un grupo de militantes se reunió con la prensa donde informaron su descontento y desaprobación por el proceso en la renovación de dirigencia.

Ante las inconformidades, el dirigente nacional, Dante Delgado Rannauro, señaló que las puertas del partido están abiertas para todos e invitó a los militantes a no hablar por los demás ni tomar decisiones en grupo, en resumen: si quieren irse que se vayan

Lo de Sergio Félix Torres como dirigente estatal de ese partido no debería extrañar a nadie, bien o mal, “El Cholo” es el político que más ruido hizo en la campaña y consiguió votos para ese partido.

Pero recordemos que en política las formas importan y esas son las que nunca ha respetado el ex Alcalde de Culiacán, en cuanto puede enseña el cobre.

Los inconformes tendrán que entrarle “flojitos y cooperando” o buscarle por otro lado. Y que no se hagan los sorprendidos, no están en un partido, forman parte de un negocio personal de unos cuantos políticos avispados, y si no lo sabían se pasan de ingenuos.