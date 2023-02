“Entonces me dice”, narró el legislador, “‘no, no, no, a la chingada, yo no hablo con perros, hablo con el dueño de los perros’; le digo, ‘¿pero a qué viene esto?, ‘tú sabes muy bien a qué me refiero’; ‘no lo sé’, le digo, y me dice, ‘le reitero que no hablo con los perros, hablo con el dueño de los perros, tú decidiste estar en la jauría de Feliciano y no tengo nada qué hablar contigo’, y se alejó”.

Esas son perradas

Menudo encontronazo se echaron el Diputado José Manuel Luque Rojas y el Rector de la UAS Jesús Madueña Molina, cuando el Legislador de Morena acusó a quien tiene la máxima autoridad de la Casa Rosalina, de ofensas que para él son insostenibles y que lo han golpeado de sobremanera. Bueno, por partes, según el Diputado, en la inauguración de la Expo Agro, se encontraron los dos pero las cosas no fueron para nada tersas ni amables. De acuerdo al Legislador se acercó a Madueña Molina a saludarlo y éste le espetó: ”¿y por qué me saludas?’. Añade Luque Rojas que él le dice Rector, usted y yo habíamos quedado en que íbamos a platicar antes del dictamen (estaba hablando de la nueva Ley de Educación Superior aprobada la semana pasada). “Entonces me dice”, narró el legislador, “‘no, no, no, a la chingada, yo no hablo con perros, hablo con el dueño de los perros’; le digo, ‘¿pero a qué viene esto?, ‘tú sabes muy bien a qué me refiero’; ‘no lo sé’, le digo, y me dice, ‘le reitero que no hablo con los perros, hablo con el dueño de los perros, tú decidiste estar en la jauría de Feliciano y no tengo nada qué hablar contigo’, y se alejó”. Ups, hasta el flamante líder de la Jucopo salió embarrado y no sólo eso también el morenista habló de un evento parecido por un caso con Héctor Melesio Cuén Ojeda, pero esa es otra historia.

La respuesta de la UAS

En un comunicado institucional la UAS negó rotundamente que se haya suscitado un enfrentamiento entre el Rector y el Diputado. El comunicado no dice si el Rector le dijo eso al legislador, pero si niega un enfrenamiento suponemos que niega también que le haya dicho que le encantaban las croquetas. La UAS dice que la institución está enfocada en el trabajo para el beneficio de las familias sinaloenses y colabora en equipo con los diferentes sectores “para poner en alto el nombre de la entidad”. Todo lo de la UAS se fue por el canal institucional, ya tendremos lo que dice el Rector de viva voz.

Y de dónde viene todo esto

Ya habíamos mencionado la postura del PAS al negarse a votar a favor de la Ley de Educación Superior, y que de ahí se agarró el Diputado José Manuel Luque Rojas para decir que la Ley no llevaba dedicatoria, (o sea a la UAS y sus huestes) pero en sus declaraciones por supuesto que él mismo puso ese punto en la mesa mediática. Lo del Rector Jesús Madueña Molina contra el Congreso viene desde que Feliciano Castro Meléndrez dijera que tenían pensado en buscar reformas las leyes orgánicas de todas las universidades, pero pues nadie se chupa el dedo, el líder de la Jucopo bien que va por la UAS y sobre Héctor Melesio Cuén. Entonces si el Rector no dijo a la “jauría de Feliciano”, pues entonces el Diputado Luque Rojas se lo sacó de la manga y eso sí sería grave. Esas son perradas.

La democracia.. dos posturas

Resulta que México ha regresado a la democracia y se ha convertido en un faro para seguir en toda Latinoamérica, ¿? Bueno, al menos eso nos vino a decir el politólogo español Juan Carlos Monedero Fernández-Gala, quien aplaudió la “política humanista” del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El español estuvo en una conferencia de prensa, claro, organizada por Morena. “Su acompañamiento de la labor política, con una labor literaria, creo que expresa ya digo de una manera hermosa esa voluntad del Presidente López Obrador de regalarle América Latina al mundo un México basado en el humanismo”. Anda pues qué joya. Y por otro lado, la Embajada de Estados Unidos en México, cuyo titular es Keneth Lee Salazar, sí ese que siempre se ha mostrado como el gran “amigo” y gran aliado de ese país, ha estado enviando informes a Washington, en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia en la República Mexicana, esto según informes al diario The New York Times. Y todo por la bronca que se trae el Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el INE. Señala el diario, citando a un periodista que los legisladores mexicanos modificaron el miércoles el sistema electoral del país, dando un golpe a la institución que supervisa las votaciones y que hace dos décadas ayudó a sacar al País de un régimen unipartidista. Abunda que en esos cambios reducirán el personal del organismo electoral y disminuirán su autonomía y limitarán su capacidad de descalificar a los candidatos que quebranten leyes electorales... Uyyy si les dijéramos, sobre abrazar a las “corcholatas”, bardas, mantas, paredes pintadas, abrazos y besos en las visitas a los estados de los suspirantes del partido en el Poder.

Y viene la defensa del INE

Se quedan cortos los del NYT, ¿y el INE?, pues más golpeado que el Toluco López, pero espera que las concentraciones a nivel nacional del domingo le den oxígeno.

Desangelado evento