Al Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, siempre le ha gustado hacerse la víctima. Ahora dice que el Gobernador Rubén Rocha Moya; el Diputado local Feliciano Castro; y todo el Congreso están en su contra... Salió a decir que son ellos quienes están manipulando al grupo de policías jubilados y viudas de policías para que hagan escándalo en torno al juicio político que han emprendido en su contra.

Puro discurso

Todavía nadie nos ha explicado qué pasará si decidimos que López Obrador no nos ha convencido. Quién quedará como Presidente de la República, qué sigue después de ese ejercicio.

Pero las reglas no están muy claras, aparte de que se ha hecho una violación tremenda a la democracia: todas las reglas y directrices vienen precisamente del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador , y sus huestes morenistas que han hecho lo que han querido con la ley.

Uno podría pensar que en la cuestión de la consulta de revocación de mandato hay buenas intenciones, un ejercicio donde los mexicanos podríamos sacar del poder a quienes consideramos que no han hecho un buen trabajo.

Todos en su contra

El Alcalde no se da cuenta que al negarle el pago de la pensión que por derecho les corresponde se está ganando el malestar de mucha gente.

Todo sigue igual

Después del incidente del viernes en el foro de Mujeres Funcionarias de Sinaloa, donde se apersonaron el Gobernador, Rubén Rocha Moya, y la Senadora Malú Micher, se demuestra que en Sinaloa no han cambiado las cosas.

Por un lado, tenemos a una madre, Alma Hernández, que tuvo que irrumpir en un acto público para que voltearan a ver el caso de su hija Sugey, desaparecida en Mazatlán, con la intención de atraer la atención de la Fiscal, Sara Bruna.

Por otro lado está el rostro de la Senadora Imelda Castro Castro, quien prefirió voltear a otro lado, quien su rostro parecía de incomodidad, porque cuando eso ocurría en otros gobiernos era permitido, pero no en este, no en el de la narrativa de ser diferentes, pero donde todo sigue igual.

Por último, el único apoyo que la mujer tuvo fue el de los medios de comunicación presentes, ni la propia titular de la Semujeres se levantó de su lugar para ir con la madre.

La Fiscal mejor esperó a que pasara el episodio, mientras el resto de mujeres, diputadas y secretarias, sólo se limitaron a mirar el reclamo.

No hay mayor prueba de que las cosas no han cambiado y que un discurso no es suficiente en un estado con tanto dolor como Sinaloa.