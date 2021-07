“En nuestro estado está claro que el Gobernador Quirino Ordaz Coppel está más que dispuesto a que los estudiantes regresen a clases, lo ha dicho en todas las formas posibles”.

Regreso a clases

¿Tiene razón el Presidente?

Claro que tiene razón, como todos aquellos que aseguran que el daño que están recibiendo los estudiantes lejos de las aulas será difícil de reparar, la necesidad del regreso a las aulas no se puede negar.

Caso Sinaloa

Eso sí, lo primero que aprendimos en esta pandemia es que no hay nada seguro,, ni siquiera la vida, así que antes de andar planeando el regreso a clases, deberíamos planear cómo salir de la “tercera ola”.

No se puede regresar a las escuelas si seguimos en las condiciones en las que nos encontramos ahora, por lo menos eso debe de quedar claro.

Tema toral, la seguridad

Todos son temas que urgen para todo el País y Sinaloa no es la excepción.

También abordaron el tema de fortalecer la coordinación con las fiscalías locales, planteado por la Federación; armonizar la normatividad en materia de narcomenudeo; y buscar que la judicialización de los delitos no se atore en los juzgados, es decir, que los procesos caminen.

Y ahí estuvo el Gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya . Hubiera sido una reunión de puro protocolo y para la foto, para Sinaloa, si no es porque se tocó el tema de la seguridad.

Querendón

El Gobernador Quirino Ordaz Coppel anda muy querendón y es que ya va de salida, y tiene que quedar bien con todo mundo.

Aunque no es novedad que no sepa decir que no, este miércoles le prometió al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, agilizar recursos para el mantenimiento de la Casa Rosalina.

Esto porque Madueña Molina asegura que ya se ven dañadas las instalaciones, pues debido a la educación en casa no se les ha brindado el mantenimiento adecuado.

En este punto habrá que preguntarle al Rector ¿Por qué?

Los empleados encargados de darle mantenimiento a la infraestructura de la UAS siguen contratados y la Universidad sigue cobrando colegiaturas ¿por qué se le dejó de dar mantenimiento?

Aunque la pandemia continúe, fue más factible para la UAS dejar en el olvido las instalaciones al grado de tener que pedir más dinero al Gobierno del Estado que organizar cuadrillas de trabajadores que con medidas sanitarias le dieran atención que se requería a los planteles.