‘¿Cómo vamos a trabajar en contra del Gobernador? Una situación que se dé en el Congreso del Estado donde no coincidan los diputados no significa que nosotros estemos trabajando en contra’.

La célula que explota

“¿Cómo vamos a trabajar en contra del Gobernador? Una situación que se dé en el Congreso del Estado donde no coincidan los diputados no significa que nosotros estemos trabajando en contra”, refutó.

Y es que esto de Cuén no dio muchos detalles, pero sí dijo que Cuén Ojeda manda en el PAS y ese partido no colabora, al contrario parece que van en contra.



No les quedó de otra a los diputados

Por otro lado, el PRI como segunda fuerza ha servido para respaldar todas las propuestas de Morena, de oposición no tienen más que la narrativa que nadie les cree, no les dio ni para entender que una sesión y lo que ahí se discute puede ser privada, pero la ciudadanía siempre tiene que saber lo trascendental, en este caso que se aprobó el proceso de juicio político, pero se callaron a petición de la bancada grande.

Feliciano Castro ya no quiere mencionar el nombre del Alcalde, luego de tanto querer dar declaraciones antes del juicio, pero siempre declaraba lo mismo, que estaba en revisión si se llevaba o no a dictamen, pero vaya que le dieron celeridad.

Ya no les quedó otra en el Congreso de Sinaloa que informar lo que ya era más que conocido, se inició el proceso de juicio político entre dimes y diretes, pero eso le hace lo que el viento a Juárez al Alcalde Jesús Estrada Ferreiro , el acusado.



Prepara Alcalde contraataque

Ayer el Alcalde de Culiacán estaba enojado y cómo no si fue cuestionado sobre la aprobación de procedencia de juicio político en su contra, y aunque aseguró que este proceso no lo inquietaba sí reclamó no haber recibido ninguna notificación.

También comentó que buscó al Gobernador dos días antes de que la solicitud de juicio fuera aprobada, quien le dijo que hablara con los legisladores Ambrosio Chávez y Feliciano Castro, este último de plano se negó a atenderlo, mientras que Ambrosio aceptó reunirse con él y luego ya no le contestó las llamadas telefónicas, al igual que Feliciano.

Bueno, tampoco es que a quien te señale como “líder de pandilla” te den ganas de contestarle una llamada.

El alcalde parece que solo le quedará jugarse la última carta, qué carta, ya anunció que se reunirá con el Presidente López Obrador, aunque dijo que solo era para mantenerlo al tanto de la situación, pero para que se hace el loco, claro que buscará ser apoyado en su defensa por el mismísimo Presidente de la 4T.

Ante esta jugada, sabemos que López Obrador es amigo del Alcalde culichi, bueno a menos eso presumen este último, el jalón de orejas que ha llegado demasiado lejos y que incluso le podría costar el cargo, se podría revertir.

Desde meses atrás Estrada Ferreiro ha lanzado dimes y diretes contra el gobernador y contra los legisladores de su propio partido.

Recordemos que otro Alcalde que lucía ingobernable fue ‘El Químico’ Benítez, quien llegó a decir que no lo mandaba ni el gobernador, ni el Secretario de Salud, Solo el Presidente pero al poco tiempo sus declaraciones ya no se escucharon.

Ya veremos, en la baraja del Alcalde está el As más fuerte.

Qué pensará López Obrador de este entuerto, ahora que se la pasa hablando de traidores.

¿Qué pesará más, los intereses del partido, no exento de alacranes, o hará valer su punto a favor del amigo que hasta en un mural lo puso junto a los Héroes de la Patria?