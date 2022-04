Así se van los días y en las agendas hay todo, menos respuestas para la gente que se cansa de ver sus pleitos totalmente innecesarios que hacen que la oposición, o pseudo oposición, se reclama los bigotes para el 2024.

¿Y los ciudadanos?

Los vericuetos del poder

Pedaleando la bicicleta camaronera

Los claroscuros de AMLO, según Cárdenas

Después de su paso por Mazatlán, el ex candidato a la Presidente de la República y líder moral de lo que queda de la izquierda de este país Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano estuvo ayer en Culiacán y habló largo y tendido sobre la administración de Andrés Manuel López Obrador y lo puso más bien como un gobierno de claroscuros.

Cárdenas señaló que el Presidente sí ha cumplido promesas de campaña pero de que lleve buen rumbo, pues quién sabe.

Una de las grandes piedras que ven en los zapatos del gobernante es precisamente la inseguridad, por lo que debiera revisarse, el asunto es muy serio, bueno eso no tendrían que venir a decirlo, solo de ver cada capítulo diario de la criminalidad en México a cualquiera se le ponen los pelos de punta, solo eso de matar a varias personas y meter todos los cuerpos a una cajuela ni Tarantino se ha atrevido a tanto en el cine.

Entre los males, Cárdenas, dijo que la economía no crece, la pobreza no disminuye, que no hay apoyos para sectores productivos y mencionó el caso de Sinaloa donde no hay ayudas para el campo, ni para la pesca, ni técnicos ni económicos y no hay financiamiento suficiente.

Bien se ve que Cuauhtémoc Cárdenas conoce bien estos rumbos o hizo su tarea antes de venir.