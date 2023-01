El Mandatario estatal, bastante enojado, hizo lo que hacen los que le deben la tanda y anunció que el Gobierno del Estado endurecerá las gestiones para cobrarle a la universidad un préstamo de 100 millones de pesos realizado en noviembre de 2022.

Luto en la política

“Pero trataré de ser un buen ex Gobernador”, sentenció.

En ese entonces dijo que se retiraba de la vida pública, pero de la política no, porque un político se retira hasta que se muere.

Jesús Aguilar Padilla sostuvo en ese entonces que no se iba derrotado políticamente, a pesar de ser el primer Gobernador que perdió para el PRI la titularidad del Poder Ejecutivo.

En 2012 asumió el cargo de Subsecretario de Agricultura en el Gobierno de México, bajo la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto .

Tan sólo el 7 de marzo de 2022, se reportó el lamentable deceso de su esposa Rosalía Camacho de Aguilar , y ayer sorprendió la noticia de que murió el ex Gobernador Jesús Aguilar Padilla.



El temor a morir

En mayo de 2008 empezó el viacrucis en grado extremo, en mayo de 2008 en el país entero vino la explosión, y Sinaloa no fue la excepción; sin duda, ese fue el momento más difícil de su Gobierno.

Aguilar Padilla en la misma entrevista a Noroeste también admitió que temió por su vida al desatarse la violencia generada por la guerra contra el narco lanzada por el entonces Presidente Felipe Calderón y señalando que la mayor vergüenza de su administración fue precisamente la seguridad... bueno, creemos que en eso no ha cambiado mucho la situación, gobernadores van y vienen y la piedra en el zapato es la seguridad.



La traición... al menos así lo tomó Rocha

Así no, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya sobre la postura de la Universidad Autónoma de Sinaloa sobre su posicionamiento a nivel nacional de un presunto riesgo en la autonomía universitaria durante su administración.

El Mandatario estatal, bastante enojado, hizo lo que hacen los que le deben la tanda y anunció que el Gobierno del Estado endurecerá las gestiones para cobrarle a la universidad un préstamo de 100 millones de pesos realizado en noviembre de 2022.

¿Pues no que hasta habían pactado pagar hasta las deudas del SAT de la UAS?

Ya habíamos dicho en este espacio, lo que el Rector Jesús Madueña Molina: que si atacaban a la universidad iban a defender la autonomía con todo.

Pues el Mandatario estatal también va con todo, e informó que ya le dio instrucciones al Secretario y desde el primer mes le van a cobrar a la Casa Rosalina.

Con esas actitudes de la UAS pos no, dice y de una vez verán cuál es el correspondiente al mes de enero y hay que cobrarlo.

Upsss, esa ave de tempestades llamada Feliciano Castro Meléndrez, mire hasta dónde ha llegado su supuesto planteamiento para reformas las leyes orgánicas de las universidades.

Y Rocha casi le pone nombre y apellido a la postura de la UAS.

“Sienten que se pone en riesgo su proyecto, pero no proyecto de universidad, su proyecto político, y luego van y me sacan eso; eso no es válido”.

Bueno, tomemos en cuenta que si el Rector de la UAS dijo lo que Rocha dice que dijo, el Mandatario estatal, tiene razón de sentirse traicionado.

Creemos que vale más como dicen ahí “serénense señores” y póngase a dialogar.

A nadie le conviene que saquen de las aulas a los miles de universitarios a marchar, y que no vuelva eso de que se politice todavía más la educación de los universitarios, son siempre riesgos latentes.

Esperemos que la sangre no llegue al río.