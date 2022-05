La mañana de ayer una denuncia anónima alertó que al sur del estado reportaron que supuestamente alrededor de 30 hombres armados sometieron a elementos de la Guardia Nacional quienes se encontraban a bordo de una patrulla transitando por la Maxipista en el tramo de Escuinapa-El Rosario.

‘El Quién es Quién’,

de Rocha

Le molesta que le toquen los temas de seguridad al Gobernador, y mire que no se ha hecho un balance todavía de todos los muertos que aparecen cada día, en ese tema, el horno no está para bollos.

Él dice que no es que vaya a replicar en Sinaloa esa práctica tan deplorable de Andrés Manuel López Obrador conocida como “Quién es quién en las mentiras”, pero se ve que estará poniendo lupa en las publicaciones que no le favorecen.

También se le fue a la yugular a otros medios, pero el asunto es que lo de ayer nos muestra a un Gobernador que no conocíamos, si algo se respeta de Rocha es que siempre se ve ecuánime, y de alguien que no se dobla tan fácil, y aunque él llegó al poder por el tsunami Morena, pues también su trabajo le ha costado.

A Noroeste por ejemplo, señaló la nota de que había 43 feminicidios, según un estudio de un investigador, quien incluso ofreció una conferencia de prensa para dar a conocer su tan malogrado informe. Hay que recordar que Noroeste no inventó cosas, el estudio no es de esta casa editorial, se publicó también la réplica donde se refuta dicha información e incluso también la nota del mismo investigador.

Como si le hubieran pisado varios callos, el Mandatario estatal señaló yerros o lo que él considera noticias falsas y es que pues estas notas no son buenas para su administración.

El Gobernador Rubén Rocha Moya , quizás ya lo hemos repetido, pero constantemente se mimetiza demasiado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador , no sólo tiene sus conferencias, sino que aunque éstas son semaneras, cada vez toman más elementos de las diarias del Mandatario nacional.

¿Y el debido proceso?

En el Congreso de Sinaloa prefirieron hacer las cosas rápido en lugar de hacer las cosas bien, entregaron al Alcalde de Culiacán un expediente incompleto esperando que con ello preparara su defensa, pero este llegó con todo y Abogado y Notario a pedir la información.

En realidad tampoco podemos referirnos al Congreso de Sinaloa como un todo, sino a Feliciano Castro Meléndrez y a las y los diputados que le siguieron su afán de llegar lejos con el juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro.

Lo peor es que Castro Meléndrez quiere ser Senador, pero ni siquiera lo tiene asegurado, capaz que después de realizar un proceso por el puro gusto de sacar de la jugada al Alcalde y que llegó muy lejos, ni siquiera le den la candidatura y se la den a alguien más, como a Enrique Inzunza Cázarez.

También quedará el papel deplorable jugado por las y los integrantes de la Comisión Instructora, en especial de Marco César Almaral Rodríguez, el Presidente, a quien se le consultan cosas que no tienen que ver con el debido proceso, sino aspectos que son cosas como algunos plazos que sí puede responder y prefiere no contestar, como legislador muestra un desconocimiento de la ley muy grande o no sabemos si son instrucciones de Castro Meléndrez quedar como ignorantes para respaldarlo.