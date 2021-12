Al presumir sus tres años en el poder, López Obrador defendió la labor de las Fuerzas Armadas al asegurar que ni busca militarizar al país ni a la seguridad pública.

Celebra AMLO

Ayer se cumplieron tres años de que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República y nos recetó una postal en el Zócalo, digna de sus días gloriosos de campañas y encuentros con el pueblo.

Al Presidente, quien por cierto logra una aceptación popular bastante ventajosa, según algunas encuestas, no le hace mella ni el coronavirus ni el peligro de la llamada variante Ómicron.

Convocó a más de 100 mil personas en el Zócalo capitalino, según medios nacionales, por lo que el baño de pueblo fue inmenso.

No es militarización eso de que uno vaya por el centro de la ciudad y a cada cuadra pase un convoy de militares.

Más bien lo que debería aceptar es que es una militarización pero fallida, eso de “abrazos no balazos” nomás no acaba de cuajar.

También habló de la “revocación de mandato” que al parecer lo quiere dejar como uno de los legados de su sexenio.

El tema no es malo en sí, pero no se ven reglas claras de qué pasaría si se vota por el “no”, ¿por qué mejor no le apuestan a una buena reforma electoral de vanguardia?

También habló de los logros en materia económica, lo de “levantarse” de la pandemia, entre otras cosas.