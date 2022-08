Ciertamente no es que celebremos que haya un motivo para hacer una resistencia civil, protesta o manifestación, pero sí nos congratulamos de ver algo de movimiento en los partidos opositores.

Un vislumbre

de la Oposición

Ciertamente no es que celebremos que haya un motivo para hacer una resistencia civil, protesta o manifestación, pero sí nos congratulamos de ver algo de movimiento en los partidos opositores.

Días cruciales

Así es, días cruciales de la ASE para mostrar una de dos cosas: o su credibilidad o que es un aparato viciado y manipulable.

Hace semanas la titular de la Auditoria Superior del Estado le dijo a un grupo de regidores de Mazatlán, que interpusieron una denuncia por la adjudicación directa del Ayuntamiento porteño a Azteca Lighting por 400.8 millones de pesos, que los resultados estarán listos posiblemente a mediados de este mes.

Ya estamos en las fechas, aunque luego se dijo que tal vez para finales de agosto o inicios de septiembre la revisión estaría lista, pero no solo al contrato de 400 millones, sino de los cinco que se le han dado a Azteca Lighting, que llegan casi a la suma de 550 millones de pesos, todos por la adjudicación directa.

Aquí uno o dos órganos quedarán mal, la ASE, por no fincar responsabilidades y no proceder con denuncias contra el Gobierno de “El Químico” Benítez Torres cuando a toda luz se ve que lo que hizo el Gobierno de Mazatlán fue 10 veces peor de lo que hizo el hoy ex Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que le terminó costando el desafuero, o el Ayuntamiento de Mazatlán al ser retratado por el órgano fiscalizador, y se le acuse de mal manejo de recursos.

No hay un escenario donde uno quede totalmente limpio, pero de los dos, el que más preocupa es el que la ASE no haga su trabajo, quedará en cuenta que es un órgano manipulable que solo funciona bajo presiones políticas, que está a modo de la fuerza partidista en turno y que funciona a lo que diga el ente político más fuerte en ese entonces.

La ASE tiene qué demostrar que no actuó con dolo en el caso de Estrada Ferreiro, porque en efecto, hubo irregularidades en los contratos del edil de la capital del Estado, que a la postre, acabó en su desafuero, pero la verdad es que “El Químico” Benítez Torres tiene mucho más razones para irse a los juzgados por lo escandaloso de los montos.

Y el escenario que más le conviene al Alcalde de Mazatlán es que la ASE, por lo bajo, pida repetir el proceso, lo cual puede ocasionar una demanda contra la Comuna, a lo Nafta, y comience un juicio laboral que a la larga, le saldrá más caro al Ayuntamiento.

Posiblemente pongan un “chivo expiatorio”, mucho se habla de la Oficial Mayor, presidenta del Comité de Adquisiciones, o simplemente no pase absolutamente nada. Todo eso lo sabremos en unos días, la ASE se juega su honorabilidad y su credibilidad, si no la muestra, quien sale perdiendo somos los ciudadanos, que tenemos organismos a modo de estos políticos que se decían “diferentes a los demás”.