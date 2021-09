Así que no nos vengan con cuentos, nuestras autoridades podrían enfrentar perfectamente a los delincuentes, pero todo mundo se hace de la vista gorda, con la esperanza de que los problemas desaparezcan solos.

Impunidad

Sublime la declaración, digna de un sabio.

Pues si, lo entendemos, lo que no entendemos es para qué compran armas automáticas y luego dicen que así están en mejores condiciones para enfrentar a los malandros.

Y se aferra a lo legal, que la Policía Municipal es de prevención, que no pueden enfrentar al crimen organizado.

Papa caliente

Esperemos que en la última sesión afuera y dentro del Congreso no se convierta en la caldera del diablo.

Igual no se podría esperar mucho de una persona que se asume como miembro de la comunidad gay y que no asistió a la votación del matrimonio igualitario.

Lo cierto es que en Morena no han podido conseguir los votos necesarios para que pase la iniciativa a dictaminar, pues con quién se podría contar era con Karla Montero Alatorre , pero ya dijo que no.

Ahora resulta que los grupos pro familia y pro vida están amenazando a la Diputada Francisca Abelló Jordá para que en el Congreso no aprueben la legalización del aborto.

¡No va!

Al parecer la telenovela del Proyecto Sendero, en Culiacán, tuvo un fin inesperado o quizás le alcance para una segunda temporada.

Después de cuatro meses de haberse dado a conocer el proyecto, por parte de la Sociedad Botánica y Zoológica de Sinaloa IAP, el Gobierno del Estado dio reversa y canceló dicha obra.

Parece ser que ocho diferentes propuestas no bastaron y los autodenominados ambientalistas inconformes con el proyecto no cedieron del todo, por lo que no se pudo llegar a un acuerdo.

La propuesta del Gobernador Quirino Ordaz Coppel fue clara: sin acuerdo, no hay proyecto. Y así fue.

Bárbara Apodaca, directora de la Sociedad Botánica señaló que no sabe cuánto es el monto que se gastó en la obra y a dónde irá a parar el resto.

Hasta en el Facebook del Jardín Botánico hicieron una publicación lamentando la decisión y señalando lo que se perdió al tomar la decisión.

“¡Hoy todos perdemos! Tristemente, con la cancelación de este proyecto se van los recursos necesarios para tener un parque limpio, seguro e inclusivo para todos. Y así, la oportunidad de potencializar un espacio para la recreación, la cultura y la educación ambiental”, señala la publicación del Botánico.

Y decimos que este asunto quizás alcance una segunda temporada, porque al parecer buscarán a la nueva administración, o sea a Rubén Rocha Moya, quien está a punto de tomar las riendas del estado, para que se retome el asunto y quizás él sí dé el aval al proyecto.

Y quizás la lección que deja todo esto es que en la socialización de proyectos y obras aún andamos en pañales.