Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

En la comprobación de gasto del fondo de gestoría social del Diputado local por Morena, Noroeste comprobó el pago de colegiaturas en dos escuelas privadas, sumando 52 mil 576 pesos para financiar dos licenciaturas.

Los gastos de gestoría

Veremos hoy si Villegas Lobo tiene algo que decir o se hará ojo de hormiga y no asistirá al Congreso.

Ahora, no es un pecado querer ayudar a una persona a superarse, eso no está en entredicho, sino que todos los recursos deberían estar utilizados de forma correcta..

Llama la atención que durante dos meses consecutivos, las y los diputados locales no han comprobado cómo han gastado el fondo de gestoría social en los últimos dos meses.,



Sin tehuacanazo

Arropado por un aura de izquierdismo, o al menos así siente él, estuvo por tierras sinaloenses otro de los aspirantes al Coordinador Nacional de la Defensa de la 4T, o para que más se entienda, otro suspirante a la candidatura presidencial rumbo a 2024, Gerardo Fernández Noroña.

Franco, estridente, y queriendo ser subversivo, como es su costumbre no tuvo empacho en hablar del proceso para escoger al abanderado que tomará el lugar de Andrés Manuel López Obrador.

Y a él sí que le pregunten sobre derroche de recursos, las llamadas “corcholatas” del Presidente, porque se va como hilo de media.

Dijo que no importa el derroche ya que de manera libre el pueblo escogerá.

La diferencia del uso de recursos, eso sí dijo que era majadera, espectaculares, bardas, lonas, equipos pagados, impresos es “apabullante” dijo.

Y lanzó la pregunta que muchos nos hacemos “¿de dónde salen esos recursos?”

Y haciendo referencia al Mandatario nacional dijo que eso no es la esencia del movimiento de la Cuarta Transformación que no es la manera correcta de contender.

Y en su lenguaje se le van las ideas, dice ser el verdadero aspirante de izquierda, como si no entendiera que ese concepto se escucha rancio, obsoleto e incluso dijo que confía ser el “tapado”, pues no que no habría dedazo.

Bueno, pero las palabras de quien vienen, y este aspirante no ha visto la tarjeta de “Gracias por participar”. Creemos que no le han mandado el memorándum.

¿Que si le pone chispa a la contienda?, quizás, pero hasta ahí, mejor que aproveche otros escenarios como los altercados en los aeropuertos, en los supermercados, en el mismo Congreso de la Unión. Ahí es donde es la verdadera estrella.