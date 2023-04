A ver, a ver, ¿cómo está eso que el nuevo Gran Acuario Mazatlán aún ni se inaugura ni se abre al público pero ya es sede de fiestas privadas? Resulta que el sábado se festejó ahí el cumpleaños de Jorge Gómez Llanos, director de relaciones públicas del Acuario aún sin estrenar, en una cena de gala hasta con show de baile y fuego, y muchos invitados.

Gira oficial pero con su respectivo proselitismo

¿Y el proselitismo?

Por supuesto que si una de las “corcholatas” mayores anda por la región, es muy difícil que no aparezca el proselitismo, que por supuesto no tiene nada de disimulado y sí mucho de planeado.

Política retorcida

No sólo pactos de turismo y seguridad se firmaron en Mazatlán este fin de semana; nada de eso, los gobernadores morenistas aprovecharon que algunos estaban juntos para sumarse contra el fallo de la Suprema Corte de la Nación que invalida que la Guardia Nacional pase a ser controlada o se incorpore a la infraestructura de la Sedena.

Firmaron el texto Rubén Rocha Moya; Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California; Víctor Manuel Castro Cosío, Gobernador de Baja California Sur; Miguel Ángel Navarro Quintero, Gobernador de Nayarit; y Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora.

Recordemos que hace unos días, la SCJN determinó la desincorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, por lo que en 2024 la Guardia Nacional volverá a ser administrada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. O sea que le propinó un revés al gobierno de la 4T y su rampante militarismo.

Y claro, como es temporada de berenjenas, de paso reiteraron su respaldo total al Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su decisión de suspender la comunicación con la Suprema Corte, que según los gobernadores ha demostrado su “sumisión a intereses y políticas del pasado” al tomar una decisión equivocada que afecta la lucha contra la criminalidad y la protección a la sociedad y el interés público en la región noroeste del País.

¿A ver a ver, que con el fallo de la Corte o no, los de la Guardia Nacional no tienen la obligación de seguir cuidándonos o se van a poner a descansar si ya no están en la Sedena, y aparte, aplauden el berrinche presidencial de “ya no le hablo a la Corte”?

¡Qué demócrata nos salieron eh!