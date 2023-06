Estamos seguros que los familiares de Maricarmen, o los del supuesto feminicida, no deseaban esta tragedia, y el culparlos solamente refuerza la impresión que ha dado Quiñonez Estrada los últimos meses: no ha tenido la sensibilidad que ese cargo exige.

Nada personal

A la Fiscal Sara Bruna Quiñonez Estrada le volvió salir lo intolerante y volvió a culpar a la ciudadanía por los asuntos que la autoridad no puede controlar.

Y es que usted recordará aquella ocasión en la que le reclamó a la gente no entregar a los presuntos asesinos del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos.

Pues ahora habló de la familia relacionada con el feminicidio de Maricarmen, una jovencita asesinada por su pareja en Sinaloa de Leyva. Pues resulta que el presunto feminicida, que ahora se debate entre la vida y la muerte después de intentar suicidarse, tenía orden de restricción en contra y no podía estar cerca de Maricarmen.

“A la familia también, creo yo, les falta decisión o no se toman en serio las cosas. Pero en realidad son personas que no entienden, no les importan las medidas cautelares”, dijo a medios de comunicación.

Si bien no queda claro si se refería a la familia de Maricarmen o a la del presunto feminicida, lo cierto es que no puede revictimizar de esa manera y culpar a la sociedad de no denunciar o reportar, pues hay de por medio muchos elementos que pudieran generar un ambiente peligroso para todos.

Estamos seguros que los familiares de Maricarmen, o los del supuesto feminicida, no deseaban esta tragedia, y el culparlos solamente refuerza la impresión que ha dado Quiñonez Estrada los últimos meses: no ha tenido la sensibilidad que ese cargo exige.