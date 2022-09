La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión avaló, en lo general y en lo particular, la propuesta del PRI que plantea ampliar de cinco a 10 años, hasta 2029, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. O sea se había dicho que hasta 2028, pues le añadieron un año más.

Los no reconocidos

Se trata de los niños y niñas migrantes hijos de padres jornaleros que en este momento se encuentran en Villa Juárez, Navolato. Son familias que al menos dos veces al año se mudan de estado en busca de empleo en campos agrícolas. Son los no reconocidos.

Víctimas de la pobreza y de un sistema que no reconoce las necesidades de los migrantes, ni les brinda las facilidades y herramientas de aprendizaje para que puedan salir de la condición en que se encuentran.

Son muchos niños y niñas que solo hablan lengua indígena, náhuatl, mixteco o zapoteco, no saben español y son obligados a recibir educación en un idioma que no conocen y son orillados al rechazo, discriminación y vergüenza de su propia cultura por no hablar el idioma oficial, por ende el aprendizaje en las escuelas es casi nulo.

Esto lo saben las autoridades, sin embargo, hacen caso omiso, pese a que los planes y programas de estudio a nivel estatal y federal contemplan el pleno reconocimiento de los pueblos originarios y la promoción de la diversidad étnica. En la práctica el gobierno sigue sin garantizar el acceso a la educación a estos niños.