Aunque al vuelo, ayer se informó que los legisladores locales de Morena presentarán una iniciativa para retirar el fuero a diputados locales y presidentes municipales, ya ven que el Gobernador anunció que presentaría una propia para que los funcionarios y secretarios de estado no contaran con fuero para en caso de ser señalados por algún ilícito y puedan ser juzgados como cualquier ciudadano.

En la polémica

Por ejemplo Feliciano Castro Meléndrez , Diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado señaló que sobre esto no se puede dar lecturas absolutas sobre la situación de la violencia.

El anuncio de que Culiacán ya no aparezca entre las 50 ciudades más violentas hizo dudar a más de alguno y es que aunque la noticia sería aplaudible, el asunto es que habría muchas cosas que precisar.



Pero y ¿los desaparecidos?

En un análisis de Noroeste desglosó la verdadera situación de la violencia en Culiacán y en el Estado.

Es el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública quien publica el Ranking 2022 de Las 50 ciudades más violentas del mundo y, en esta ocasión, Culiacán no figura dentro de ellas. Pero, dicha clasificación no considera los casos de personas desaparecidas y no localizadas que se registran a diario en el estado.

En este listado negro, se ubican 17 ciudades mexicanas. De hecho, las primeras siete posiciones son ocupadas por Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya y Uruapan.

Usted dirá porqué Colima, es que dicho ranking, se basa en la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.

Y Culiacán estaría por debajo de la tasa más baja del ranking, ya que en 2022 registró oficialmente 261 homicidios dolosos para una tasa de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Pero la reducción de homicidios dolosos que presume el Gobierno del Estado contrasta con la realidad de una violencia letal de otro tipo, pues no se consideran los casos de personas desaparecidas que luego son halladas muertas o nunca son localizadas.

En 2022 en Culiacán se registraron 397 denuncias por desaparición de personas. De ese total, el 64 por ciento nunca son localizadas y el 4 por ciento son halladas muertas, lo que representa poco más de 269 casos, esto de acuerdo a datos de la Fiscalía.

Es decir las personas desaparecidas y no localizadas junto con aquellas localizadas sin vida en Culiacán, fueron más que los homicidios dolosos.

De ese tamaño es la violencia en nuestro estado.

Amén de la intranquilidad en que vive la capital sinaloense con balaceras y enfrentamientos.