El Diputado José Manuel Luque Rojas, dijo que las iniciativas fueron presentadas por los diputados de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, Morena; Revolucionario Institucional, PRI; Acción Nacional, PAN; Movimiento Ciudadano; y del Trabajo, PT; así como los dos legisladores sin partido, o sea también otra vez sin el aval o el apoyo de los diputados del Partido Sinaloense.

Quieren emparejar la opinión pública

Después de haber levantado ámpula por poner a la UAS como la primera universidad que quieren los diputados reformas su Ley Orgánica, el viernes ya presentaron las iniciativas para modificar las leyes orgánicas de las universidades autónomas de Occidente, e Indígena de México.

El desaseo legislativo, o sea el hecho de que no pusieron a las tres universidades en el mismo rango, si no más bien que quisieron que la gente viera a la UAS como una institución secuestrada (y lo es) pero eso no fue para nada bien recibido, no sólo por los universitarios, sino también de personas que de lleno se metieron a la conversación.

Todavía el legislador se dio el gusto, como si el horno estuviera para bollos, de que no quieren los diputados mandar mensajes cruzados, y que no tienen ninguna cuestión particular con la UAS. Por favor, Diputado, le va a crecer la nariz.