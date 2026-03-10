Con un promedio de 4.6 homicidios diarios y más de 3 mil desaparecidos, queda claro que la seguridad en Sinaloa es un fantasma que nadie ha visto.

Toma de protesta de lejecitos

Aunque se dice que Sinaloa cuenta con todo el respaldo de la Federación y que los índices delictivos van a la baja, la realidad, esa que no se ve, cuenta una historia de terror de 548 días de crisis acumulada donde la única estrategia palpable sigue siendo la militarización.

Para muestra de la seguridad que impera, ahí está el botón de lo ocurrido en San Ignacio.

La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional tuvo que tomar protesta a su comité municipal a la orilla de la carretera internacional México 15 porque, de plano, no les recomendaron entrar a la cabecera municipal.

Si los políticos, con sus escoltas y camionetas, tienen que sesionar en el acotamiento por miedo, ¿qué le espera al ciudadano de a pie que sólo quiere ir al súper o llevar a sus hijos a la escuela?

Hablando de la México 15, transitar por ella es un deporte de alto riesgo, ya que, por un lado, te juegas la vida con los raptos y robos de vehículos y, por el otro, tienes que esquivar los miles de baches que adornan el asfalto ante la ausencia total de brigadas de mantenimiento.

Referente a las mujeres, las cifras en el estado son para llorar, porque hay 104 feminicidios y más de 6 mil víctimas de violencia familiar en este periodo de crisis, mientras el Gobierno estatal se cuelga de la resiliencia de las familias y los productores para decir que todo va bien.

La realidad es que el miedo ha confinado a las mujeres, quienes ya ni siquiera ven posible viajar de Culiacán a Mazatlán con sus familias por la falta de garantías mínimas de seguridad.

La pregunta es si la Oposición logrará ponerse de acuerdo antes de que el Estado termine de desmoronarse entre deudas de 70 mil millones de pesos en daños económicos y el cierre de más de 2 mil negocios que ya no aguantaron el cobro de piso y la inseguridad.

En Sinaloa, lo único que realmente funciona con precisión de reloj es la estadística de la violencia con un menor asesinado cada cinco días y de la estrategia de seguridad, mejor ni hablamos, esa sigue en pausa, igual que la paz en nuestras calles.

Las visitas para conocer a los elegidos

Mientras en Sinaloa el reloj político ya empezó a marcar rumbo a 2027, el Gobernador Rubén Rocha Moya ha pasado más días de los habituales en la capital del País.

Oficialmente, claro, son reuniones, gestiones y agendas institucionales.

Extraoficialmente, en los pasillos del poder se dice que el tema es otro: las definiciones bajo el agua de quién será el o la candidata de Morena a la Gubernatura.

Porque aunque el discurso público insiste en que todo será mediante un “proceso interno” del partido, la memoria política en Sinaloa es bastante fresca.

Fue el propio Rocha Moya quien reconoció en 2025 que su candidatura en 2021 la decidió directamente Andrés Manuel López Obrador.

Así que eso de que las bases, las encuestas y la militancia decidirán... pues suena bonito, pero la historia reciente cuenta otra cosa.

En ese contexto, no es casual que algunos actores locales anden moviéndose con especial entusiasmo.

Uno de ellos es el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien recientemente presumió su participación en una reunión nacional de alcaldes encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Según el propio Edil, ahí se confirmaron inversiones para Culiacán: nuevas escuelas, unidades deportivas, canchas de futbol, senderos, bacheo e iluminación de vialidades. Todo muy positivo para la capital sinaloense, desde luego.

Pero en política, como en el dominó, cada ficha que se mueve tiene varias lecturas.

Porque mientras el Alcalde aparece en la foto con la Presidenta, el Gobernador sigue muy pendiente del tablero.

Y no es secreto en los corrillos políticos que Rocha Moya quisiera ver a su ahijado político en la boleta de Morena para 2027.

El problema es que, según cuentan quienes dicen saber cómo se toman realmente esas decisiones, no está resultando tan sencillo acomodar la ficha.

Así que por ahora el discurso oficial seguirá hablando de democracia interna, encuestas y procesos partidistas.

Pero si algo enseñó la experiencia de 2021 según palabras del propio Gobernador, es que, a veces, las decisiones importantes no se toman en Sinaloa... sino a kilómetros de distancia.

Otra ficha que quieren acomodarse

Y pues justamente unos de los factores que no le dejan acomodar a Rocha Moya su ficha, es precisamente lo que se mueve también desde Sinaloa.

Aquí vamos a tener que pegar una frenada a la carreta, porque hay cosas que también se nos patina, sobre todo cuando las cosas están bien peleadas, y una de esas son precisamente las aspiraciones de la doctora Teresa Guerra Ochoa.

Dijimos ayer que cuando se empezaron a acomodar fichas rumbo al 2027, más de uno pensó que la doctora estaba calentando motores para la grande y que terminó por darle mayor importancia a la posibilidad de coordinar al partido.

Ya que preguntamos bien, pues no es que se haya bajado de la contienda, porque eso de coordinar signifique algún tipo de premio de consolación, sino justamente que la “coordinación” será para la persona elegida, es decir, la corcholata ganadora.

Por ello es que la Presidenta de la Jucopo dijo que analiza registrarse para coordinar Morena en Sinaloa porque justamente quiere aparecer en la foto importante de este año y del que sigue.

Aquí entonces, ya tenemos a dos interesados, usted qué le va a Morena, ¿ya tiene su favorito?

Corre sola una carrera que todavía no arranca

A como van las cosas, alguien le debería decir a la Senadora Imelda Castro que todavía no dan el banderazo de salida, porque parece que ya va varias vueltas adelante de la carrera.

En Sinaloa ni siquiera empieza formalmente el proceso electoral, todavía no se define si la candidatura será para hombre o para mujer, pero el discurso ya va adelantado. En un evento del Día de la Mujer prácticamente se anunció que el estado tendrá Gobernadora, como si el desenlace ya estuviera decidido.

Mientras tanto, las bardas aparecen, el posicionamiento político avanza y las actividades públicas se multiplican. Pero todo con una explicación muy conveniente: no es campaña.

Luego llega la parte casi cómica del guión. Desde el partido dicen que todavía no hay nada definido, que todo se decidirá por encuesta y que ni siquiera está claro el género de la candidatura. Es decir, no hay candidato... pero tampoco parece que falte mucho para que alguien empiece a dar discursos como si ya lo fuera.

Y cuando alguien se atreve a señalar lo evidente, aparece la interpretación legal perfecta: si el proceso electoral todavía no inicia, entonces no hay actos anticipados de campaña. Así de sencillo.

En otras palabras, en la política hay dos calendarios: el oficial, que marca la ley, y el real, que empieza cuando aparecen las bardas.

Por lo pronto, el Partido Acción Nacional llevó el tema ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, denunciando promoción anticipada. El instituto revisó el caso... y desechó la denuncia.

Así que todo sigue igual: la carrera, oficialmente, todavía no empieza... aunque algunos ya vayan a todo galope.

¡FOUL! Desde la dirigencia local del Partido Acción Nacional, con Eduardo Ortiz, se lo mandaron decir a Morena: andan buscando sacar ventaja ¡porque tienen miedo!