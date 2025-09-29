Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El uso de las unidades fue tal que dejaron a los usuarios sin servicio de transporte. En Mazatlán, muchos usuarios tuvieron que esperar más de una hora para que pasara algún camión de la Alianza de Camiones Urbanos o de las Águilas del Pacífico por sus puntos habituales.

Entre acarreados

y souvenirs

Como en los mejores tiempos del Partido Revolucionario Institucional que tanto criticaban, con la visita el pasado sábado 27 de septiembre de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a Mazatlán, quedó claro qué sigue rifando el traslado de cientos de personas en camiones de transporte urbano, autobuses, de los ranchobus y hasta de instituciones educativas estatales al Centro Internacional de Convenciones de Mazatlán. El uso de las unidades fue tal que dejaron a los usuarios sin servicio de transporte. En Mazatlán, muchos usuarios tuvieron que esperar más de una hora para que pasara algún camión de la Alianza de Camiones Urbanos o de las Águilas del Pacífico por sus puntos habituales. Y a los culichis también los dejaron a pie, ya que en los alrededores del Centro de Convenciones de Mazatlán se observaron decenas de camiones urbanos y suburbanos de todas las rutas que llegaron con decenas de personas de la capital del estado. En el evento también se observó el reparto de todo tipo de artículos promocionales. Los organizadores del evento titulado “La Transformación Avanza”, como parte de la gira de la Presidenta de México por el País para rendir en los estados su Primer Informe de Trabajo, también llevaron decenas de lonas, carteles y otros artículos que repartían a los ocupantes de camiones y personas que se dirigían al Centro de Convenciones para mostrar su apoyo a Sheinbaum, al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, y hasta al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Y el caso UAS, presente

Pero quienes se manifestaron a favor de la reingeniería financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa también repartían lonas y carteles para mostrar su apoyo a esta acción impulsada por la actual administración universitaria del Rector Jesús Madueña Molina. Además de las autoridades estatales y municipales que estuvieron en el evento, destacó la asistencia del Rector de la UAS, pero más que por su figura, por la presencia de cientos de trabajadores de esta universidad afiliados a las políticas de la actual administración de esta casa de estudios, los cuales con pancartas y gritos de apoyo, respaldaron el proyecto de reingeniería financiera que el rector ha venido promoviendo en los últimos meses. Pero también hubo un grupo muy numeroso que se opone a la reingeniería financiera, quien mostró su músculo y exigió auditoría. “Auditoría, Auditoría”, coreaban previo al evento quienes se oponen a la reingeniería financiera de la UAS si antes no se le hace una auditoria para detectar presuntas irregularidades cometidas por quienes están actualmente al frente de esa institución.

Solo por el caos vial

Y quien padeció el pasado sábado del caos vial en se registra por todos lados de Mazatlán fue el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien al salir del Centro de Convenciones en el puerto, luego de asistir al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se quedó atorado en la Avenida Delfín. Y es que la gran cantidad de asistentes hizo que colapsara el tránsito vehicular en esa avenida, antes y después del evento, por lo que el Gobernador del Estado se molestó y dijo en entrevista que repensará ampliar esa vialidad hasta la Avenida Mario Arturo Huerta Sánchez, antes carretera El Habal-Cerritos, para que haya una salida hacia la autopista Mazatlán-Culiacán para desfogar el tráfico vial de esa zona ante eventos con gran asistencia de personas como el de este fin de semana. Ojalá venga más seguido a Mazatlán, recorra todos los puntos críticos viales y se vuelva a enojar al quedar atorado en el caos vial, para que anuncie más obras viales. Gobernador, ojalá cumpla con esa obra vial, que bien ayudará a desfogar la vialidad, de no ser así, este centinela se lo estará recordando.

Se cansan de no ser escuchados en Sinaloa

Y en medio del ambiente festivo por la llegada de Claudia Sheinbaum a Mazatlán también estuvieron presentes las familias de desaparecidos, quienes alzaron su voz con fuerza porque sus peticiones de ayuda sean escuchadas y resueltas por las autoridades. Y es que ya se cansaron de que en Sinaloa las autoridades de la Fiscalía General del Estado “naden de patito”, no hacen nada por los 2 mil 027 personas privadas de la libertad (5.3 diarios), solo les dan larga a las carpetas de “investigación”. Los familiares de víctimas de desaparición forzada provenientes de diferentes puntos de la entidad acudieron buscando a “Santa Claudia” para pedir respuestas y solución a esta situación, además de apoyos para realizar búsquedas de manera independiente ante la poca respuesta de las autoridades correspondientes. Asimismo, casos como el de familiares de Daniel “N”, presunto responsable de la muerte del menor Sergio Francisco, quienes esperaron para ser atendidos por la Presidenta para señalar que su detención no corresponde con el crimen al que se le vincula. También se presentaron algunos casos de denuncias de extorsión, por lo que se le requirió apoyo a Claudia Sheinbaum para atender el problema.

El motor económico se detiene

La declaración de la Asociación de Distribuidores de Automotores de Sinaloa desnuda la magnitud del colapso económico derivado de la violencia, pues no sólo se trata de un desplome en las ventas de vehículos, sino de la evidencia de un mercado que se está vaciando a consecuencia de la inseguridad. La narrativa oficial de que la economía sinaloense “resiste” contrasta con lo dicho por el propio gremio: concesionarios cerrando, empleos perdidos y empresarios que ya no piensan en crecer en Sinaloa, sino en huir para sobrevivir. Que Culiacán, capital del estado, haya perdido la mitad de su mercado automotriz no es una cifra más: es un síntoma de que la violencia alteró la dinámica de consumo y expulsó a la población con capacidad adquisitiva. El dato de 7 mil 414 vehículos robados en un año,19 diarios en promedio, confirma el temor de la ciudadanía a invertir en un patrimonio que puede desaparecer en segundos, y además exhibe la incapacidad de las autoridades para garantizar siquiera la seguridad de un bien básico como el transporte. Mientras tanto, la industria automotriz local pasa del octavo al lugar 22 en ventas nacionales, arrastrada por un problema que no es de mercado ni de competitividad, sino de violencia criminal y ausencia de Estado. Sinaloa, el motor económico se detiene no por falta de clientes, sino por falta de seguridad.

Entre acarreados

y souvenirs

Como en los mejores tiempos del Partido Revolucionario Institucional que tanto criticaban, con la visita el pasado sábado 27 de septiembre de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a Mazatlán, quedó claro qué sigue rifando el traslado de cientos de personas en camiones de transporte urbano, autobuses, de los ranchobus y hasta de instituciones educativas estatales al Centro Internacional de Convenciones de Mazatlán. El uso de las unidades fue tal que dejaron a los usuarios sin servicio de transporte. En Mazatlán, muchos usuarios tuvieron que esperar más de una hora para que pasara algún camión de la Alianza de Camiones Urbanos o de las Águilas del Pacífico por sus puntos habituales. Y a los culichis también los dejaron a pie, ya que en los alrededores del Centro de Convenciones de Mazatlán se observaron decenas de camiones urbanos y suburbanos de todas las rutas que llegaron con decenas de personas de la capital del estado. En el evento también se observó el reparto de todo tipo de artículos promocionales. Los organizadores del evento titulado “La Transformación Avanza”, como parte de la gira de la Presidenta de México por el País para rendir en los estados su Primer Informe de Trabajo, también llevaron decenas de lonas, carteles y otros artículos que repartían a los ocupantes de camiones y personas que se dirigían al Centro de Convenciones para mostrar su apoyo a Sheinbaum, al ex Presidente Andres Manuel Lopez Obrador, y hasta al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Y el caso UAS, presente

Pero quienes se manifestaron a favor de la reingeniería financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa también repartían lonas y carteles para mostrar su apoyo a esta acción impulsada por la actual administración universitaria del Rector Jesús Madueña Molina. Además de las autoridades estatales y municipales que estuvieron en el evento, destacó la asistencia del Rector de la UAS, pero más que por su figura, por la presencia de cientos de trabajadores de esta universidad afiliados a las políticas de la actual administración de esta casa de estudios, los cuales con pancartas y gritos de apoyo, respaldaron el proyecto de reingeniería financiera que el rector ha venido promoviendo en los últimos meses. Pero también hubo un grupo muy numeroso que se opone a la reingeniería financiera, quien mostró su músculo y exigió auditoría. “Auditoría, Auditoría”, coreaban previo al evento quienes se oponen a la reingeniería financiera de la UAS si antes no se le hace una auditoria para detectar presuntas irregularidades cometidas por quienes están actualmente al frente de esa institución.

Solo por el caos vial

Y quien padeció el pasado sábado del caos vial en se registra por todos lados de Mazatlán fue el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien al salir del Centro de Convenciones en el puerto, luego de asistir al evento de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se quedó atorado en la Avenida Delfín. Y es que la gran cantidad de asistentes hizo que colapsara el tránsito vehicular en esa avenida, antes y después del evento, por lo que el Gobernador del Estado se molestó y dijo en entrevista que repensará ampliar esa vialidad hasta la Avenida Mario Arturo Huerta Sánchez, antes carretera El Habal-Cerritos, para que haya una salida hacia la autopista Mazatlán-Culiacán para desfogar el tráfico vial de esa zona ante eventos con gran asistencia de personas como el de este fin de semana. Ojalá venga más seguido a Mazatlán, recorra todos los puntos críticos viales y se vuelva a enojar al quedar atorado en el caos vial, para que anuncie más obras viales. Gobernador, ojalá cumpla con esa obra vial, que bien ayudará a desfogar la vialidad, de no ser así, este centinela se lo estará recordando.

Se cansan de no ser escuchados en Sinaloa

Y en medio del ambiente festivo por la llegada de Claudia Sheinbaum a Mazatlán también estuvieron presentes las familias de desaparecidos, quienes alzaron su voz con fuerza porque sus peticiones de ayuda sean escuchadas y resueltas por las autoridades. Y es que ya se cansaron de que en Sinaloa las autoridades de la Fiscalía General del Estado “naden de patito”, no hacen nada por los 2 mil 027 personas privadas de la libertad (5.3 diarios), solo les dan larga a las carpetas de “investigación”. Los familiares de víctimas de desaparición forzada provenientes de diferentes puntos de la entidad acudieron buscando a “Santa Claudia” para pedir respuestas y solución a esta situación, además de apoyos para realizar búsquedas de manera independiente ante la poca respuesta de las autoridades correspondientes. Asimismo, casos como el de familiares de Daniel “N”, presunto responsable de la muerte del menor Sergio Francisco, quienes esperaron para ser atendidos por la Presidenta para señalar que su detención no corresponde con el crimen al que se le vincula. También se presentaron algunos casos de denuncias de extorsión, por lo que se le requirió apoyo a Claudia Sheinbaum para atender el problema.

El motor económico se detiene