El Secretario de Agricultura, Julio Berdegué, prepara maletas para visitar Sinaloa. Rocha lo anuncia como si fuera la llegada de un salvador, con el mismo entusiasmo con el que presume cada mensaje de WhatsApp que recibe de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero los productores ya saben que entre llamadas “directas” y realidades en el campo hay un abismo enorme.
El tema estrella será la comercialización del maíz. De nuevo. Cada ciclo agrícola llega con la misma promesa de encontrar fórmulas justas para el grano, y cada año el campo ha quedado con la misma deuda: precios bajos, incertidumbre y, al final, protestas en carreteras.
Rocha asegura que “están en buen tiempo” para preparar la próxima cosecha, aunque la experiencia dicta que los tiempos del campo nunca coinciden con los tiempos políticos.
La otra carta en la mesa son los “créditos blandos” para ganaderos. Y aquí conviene afinar la traducción: en el gobierno “blando” rara vez significa alivio; suele ser un préstamo que se presenta como apoyo, pero que termina complicando más a quienes no logran colocarse en un mercado tan complejo.
La promesa de tasas preferenciales suena bien, pero habrá que ver si en la realidad se convierten en trámites imposibles o en recursos a los que acceden siempre los mismos.
En medio de todo este despliegue, Rocha aprovechó para dar una buena noticia: el Bienpesca estatal ya tiene fecha de pago y, además, la Presidenta autorizó un extra de 3 mil 750 pesos para los beneficiarios. Un gesto que se celebra, claro, y que también funciona como calmante en temporada de inconformidades y bajas capturas.
No queda claro si la visita de Berdegué será más operación política que un plan técnico de rescate. Habrá reuniones, diagnósticos y discursos cargados de “voluntad”. Lo que falta, como siempre, son las soluciones estructurales que los productores reclaman desde hace años. A ver si este año se diseña un mejor esquema de comercialización y pagos.
Porque una cosa es clara: de buenas intenciones no se llena la troje.
Ayer Culiacán cumplió 494 años y la celebración comenzó con una misa en Catedral. Todos sabemos que dada la guerra entre las facciones que se disputan la capital, la ciudad tiene poco que celebrar y mucho que resolver.
Para acabarla, la misma reja de Catedral fue el escenario donde una facción criminal decidió colgar una de varias lonas acusando a los otros de ser los malos. Los delincuentes lograron lo que debería ser imposible en pleno centro: colocar sus mensajes intimidantes en uno de los lugares más transitados y vigilados de la ciudad.
Las lonas recordaron una lección dolorosa: que mientras autoridades y ciudadanía intentan festejar a su ciudad, son los criminales quienes se ostentan de dueños de la misma sin que nadie se los impida.
La otra nota fueron dos eventos que se anunciaron hace semanas pero al final no se realizaron: un corte de pastel y una banda sinfónica para animar la mañana.
Cuando le preguntamos al Alcalde Gámez Mendívil sobre los mismos, fue notorio que lo agarramos fuera de base, porque él ya no los tenía en la agenda; el problema fue que ni Cultura ni Comunicación avisaron previamente que “ya estaban cancelados desde hace días”, solo que se les olvidó borrarlos de los posters.
La pifia es menor y no afecta en gran cosa, pero sí nos parece sintomática de desorganización en el equipo del Ayuntamiento.
La última semana concluyó con 36 homicidios. 9 por ciento más que la anterior y sí, lejos de las peores semanas de junio pasado. Las cifras son frías pero lo que nos preocupa es que han vuelto las persecuciones, los enfrentamientos y las balaceras en plena ciudad.
Este fin de semana el sector La Conquista en Culiacán vivió minutos de pánico tras un enfrentamiento que dejó un policía muerto y apenas ayer se registraron dos persecuciones donde hubo dos personas asesinadas por separado, una en el primer cuadro y otra en la López Mateos.
En Mazatlán podría verse que la cuestión es menor, pero el puerto no está exento de sucesos de alto impacto y su repercusión se multiplica por el impacto de la marca turística.
Y ayer precisamente una zona de muy alta plusvalía vivió minutos de terror al registrarse una balacera y por lo menos una privación ilegal de la libertad en un el estacionamiento de un reconocido supermercado en la zona residencial-turística del puerto.
En todo el estado la cosa preocupa porque queda claro que las facciones siguen trenzadas en su guerra y les importa muy poco que haya 15 mil elementos militares en el estado.
Hoy cierra septiembre y todo indica que la cifra de homicidios estará en niveles similares al mismo mes de 2024 cuando contabilizamos 144 asesinatos, es decir, que más de un año después, seguimos en donde mismo y no se ve para cuando podamos ver el principio del fin de la que ya es, por mucho, la guerra más violenta que hemos vivido en Sinaloa.