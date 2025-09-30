Malecón es una columna institucional de esta casa editorial / malecon@noroeste.com

El Secretario de Agricultura, Julio Berdegué, prepara maletas para visitar Sinaloa. Rocha lo anuncia como si fuera la llegada de un salvador, con el mismo entusiasmo con el que presume cada mensaje de WhatsApp que recibe de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero los productores ya saben que entre llamadas “directas” y realidades en el campo hay un abismo enorme. El tema estrella será la comercialización del maíz. De nuevo. Cada ciclo agrícola llega con la misma promesa de encontrar fórmulas justas para el grano, y cada año el campo ha quedado con la misma deuda: precios bajos, incertidumbre y, al final, protestas en carreteras. Rocha asegura que “están en buen tiempo” para preparar la próxima cosecha, aunque la experiencia dicta que los tiempos del campo nunca coinciden con los tiempos políticos. La otra carta en la mesa son los “créditos blandos” para ganaderos. Y aquí conviene afinar la traducción: en el gobierno “blando” rara vez significa alivio; suele ser un préstamo que se presenta como apoyo, pero que termina complicando más a quienes no logran colocarse en un mercado tan complejo. La promesa de tasas preferenciales suena bien, pero habrá que ver si en la realidad se convierten en trámites imposibles o en recursos a los que acceden siempre los mismos. En medio de todo este despliegue, Rocha aprovechó para dar una buena noticia: el Bienpesca estatal ya tiene fecha de pago y, además, la Presidenta autorizó un extra de 3 mil 750 pesos para los beneficiarios. Un gesto que se celebra, claro, y que también funciona como calmante en temporada de inconformidades y bajas capturas. No queda claro si la visita de Berdegué será más operación política que un plan técnico de rescate. Habrá reuniones, diagnósticos y discursos cargados de “voluntad”. Lo que falta, como siempre, son las soluciones estructurales que los productores reclaman desde hace años. A ver si este año se diseña un mejor esquema de comercialización y pagos. Porque una cosa es clara: de buenas intenciones no se llena la troje.

Ayer Culiacán cumplió 494 años y la celebración comenzó con una misa en Catedral. Todos sabemos que dada la guerra entre las facciones que se disputan la capital, la ciudad tiene poco que celebrar y mucho que resolver. Para acabarla, la misma reja de Catedral fue el escenario donde una facción criminal decidió colgar una de varias lonas acusando a los otros de ser los malos. Los delincuentes lograron lo que debería ser imposible en pleno centro: colocar sus mensajes intimidantes en uno de los lugares más transitados y vigilados de la ciudad. Las lonas recordaron una lección dolorosa: que mientras autoridades y ciudadanía intentan festejar a su ciudad, son los criminales quienes se ostentan de dueños de la misma sin que nadie se los impida. La otra nota fueron dos eventos que se anunciaron hace semanas pero al final no se realizaron: un corte de pastel y una banda sinfónica para animar la mañana. Cuando le preguntamos al Alcalde Gámez Mendívil sobre los mismos, fue notorio que lo agarramos fuera de base, porque él ya no los tenía en la agenda; el problema fue que ni Cultura ni Comunicación avisaron previamente que “ya estaban cancelados desde hace días”, solo que se les olvidó borrarlos de los posters. La pifia es menor y no afecta en gran cosa, pero sí nos parece sintomática de desorganización en el equipo del Ayuntamiento.

