La entrega de apoyos agrícolas en Mocorito revela una realidad preocupante: los programas que deberían sostener a los productores se están repartiendo de manera arbitraria, favoreciendo a quienes cuentan con conexiones más que con necesidad.

No sólo es repartir semillas

Mientras los campesinos temporaleros luchan por subsistir en tierras que apenas producen para cubrir la canasta básica, otros, que ni siquiera poseen tierras ni siembran, reciben semillas y recursos estatales.

La indignación de quienes viven de la agricultura no es sólo por sentirse excluidos, sino porque estas prácticas ponen en riesgo su modo de vida y la continuidad de la actividad agrícola en la región.

Los testimonios de ejidatarios como César Gastélum Arce reflejan un sentimiento generalizado de frustración: de más de 140 productores de su comunidad, solo cinco recibieron apoyo, mientras que muchos recursos se destinan a quienes no dependen de esta actividad.

En un contexto donde los ciclos de cosecha son cada vez más precarios y los ingresos insuficientes, la falta de equidad en la distribución de apoyos profundiza la crisis en las zonas de temporal.

Los campesinos advierten que si estas irregularidades persisten, la agricultura local corre el riesgo de desaparecer en varias comunidades, dejando a familias enteras sin sustento.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería tiene ahora una responsabilidad ineludible: revisar los criterios de selección, garantizar transparencia y asegurar que los programas lleguen a quienes verdaderamente dependen del campo para sobrevivir.

No se trata sólo de repartir semillas, sino de reconocer que la injusticia en estos apoyos tiene consecuencias directas sobre la vida y el futuro de miles de familias sinaloenses que dedican toda su existencia a trabajar la tierra.

¿Y los resultados?, ¿cómo para cuándo?

Las visitas periódicas del Gabinete de seguridad federal a Culiacán, impulsadas por la Presidencia de la República, parecen no estar dando los resultados prometidos.

Desde julio, cada quince días, altos mandos en seguridad llegan a la capital sinaloense con la instrucción de frenar la violencia; sin embargo, para colectivos como Sabuesos Guerreras, la realidad es otra: los riesgos y la inseguridad persisten, y en algunos casos se perciben incluso más agudos.

La lideresa del grupo, María Isabel Cruz Bernal, advierte que la estrategia basada únicamente en la presencia de fuerza y reuniones periódicas no intimida a los grupos delictivos ni protege a la ciudadanía, y podría, por el contrario, generar daños colaterales sobre familias inocentes.

La crítica del colectivo resalta un problema recurrente en la política de seguridad: la priorización de acciones reactivas sobre estrategias integrales. Mientras se concentran esfuerzos en despliegues y reuniones de gabinete, las víctimas y familiares de personas desaparecidas siguen sin respuestas concretas, lo que evidencia una desconexión entre los objetivos declarados y los resultados percibidos en el terreno.

La percepción de Cruz Bernal es clara: “fuerza con más fuerza” no es la solución y, de mantenerse este enfoque, las consecuencias podrían ser más graves para la población civil, que continúa expuesta a la violencia y la incertidumbre.

Este escenario obliga a replantear la estrategia en Culiacán: los programas de seguridad no pueden limitarse solo a reuniones periódicas, sino que deben incorporar prevención, atención a víctimas, justicia efectiva y políticas de reducción de riesgos para la ciudadanía.

Sabuesos Guerreras insiste en que la fuerza por sí sola no detiene la violencia; es necesario un enfoque integral que reconozca las necesidades de quienes viven el conflicto día a día y que garantice resultados tangibles más allá de la simple presencia de autoridades en la ciudad.

Buscando un problema real

Inconforme, por decirlo de alguna manera, salió ayer de su chamba la Diputada Paola Gárate Valenzuela del PRI, al ver que su homóloga del Verde, Yeraldine Bonilla Valverde, repetirá un año más como Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Podrá imaginarse usted que muy íntimas amigas pues no son, ya que al margen de las facciones y colores partidistas que representan, en el quehacer legislativo han tenido más tensiones que saludos de buenos días, y eso que se miran casi a diario.

Lo llamativo es que pareciera haber cierto distanciamiento, al menos en cuanto a sus posturas públicas, dentro de la propia bancada del PRI, porque a la tía Paola Gárate solo la acompañó con el voto en contra de Yeraldine la Diputada Irma Moreno.

Es decir que al coordinador del grupo parlamentario, Bernardino Antelo Esper, cuanto menos no le desagradó que Yeraldine Bonilla continúe al frente de la representación legal del Parlamento.

Los principales roces que han tenido Gárate Valenzuela y Bonilla Valverde se dejaron ver en aquella sesión del 8 de mayo, en la que nos regalaron un episodio de tragicomedia política, que culminó con la priista en tribuna, pero el micrófono apagado.

Y por supuesto la más surrealista secuela, en la que acudió a la siguiente sesión ordinaria con un megáfono en mano, y el personal de vigilancia del Congreso le impidió el paso por muy Diputada que sea.

Si bien se le puede hallar el matiz (dijera un compa) de la comedia, ofende un poco a la ciudadanía que los miembros de uno de los poderes públicos del Estado se distraigan y enfrasquen en estas tarugadas, por no decirlo más feo.

Queda claro que la 65 Legislatura del Congreso de Sinaloa, que entró en un momento clave y turbio para la entidad, ha sido de lo más gris, insípido y apático con la situación tan grave que atravesamos, y capítulos como estos no ayudan mucho más.

A ver qué le depara el destino a la Diputada Paola Gárate, que quiere retomar esta subtrama caótica, mientras que a Yeraldine Bonilla no parece ni inquietarle un poco todo este despapaye.