La Secretaria de las Mujeres lo dijo el día de ayer, en las investigaciones que han hecho para entender y atender la violencia contra las mujeres encontraron que uno de los factores que está generado el aumento de las agresiones es el empoderamiento femenino.

¿Que siempre sí

van por Peña?

Llevar al banquillo de los acusados a un ex Presidente después de tanta guerra de saliva, eso habrá que verlo. Díganos desconfiados pero a cómo hemos visto con otros casos, a ver si la “carpeta” no queda en puro archivo y terminan haciendo otro oso como el de Lozoya.

A inicio de julio, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que investiga a Peña Nieto y la FGR abrió una primera carpeta, derivada de presuntas transferencias internacionales que probablemente implican al ex Mandatario Peña Nieto un beneficio de 26 millones de pesos, aunque con la vida que se ve que lleva en las revistas del corazón eso sería peccata minuta.

Como reguero de pólvora corrió el anuncio ayer de la Fiscalía General de la República de que sí está integrando un expediente con al menos tres investigaciones abiertas en contra del ex Presidente priista Enrique Peña Nieto.

Empoderamiento

Porque el empoderamiento de la mujer ya no debe, ni puede frenarse. La sociedad ya no es la misma y habrá que buscar las políticas adecuadas contra el problema añejo del machismo.

Ahora son un partido ‘activista’

Los dirigentes y militantes del PRD tienen tomadas las oficinas de Profeco desde el pasado lunes en reclamo por permitir el alza de los alimentos, principalmente, el del kilo de tortilla.

Pese a esto, la labor ‘activista’ no convence del todo, pues no es común que el partido se manifieste por estos temas de aumentos o injusticias, ya que no se les ha visto acompañar a quienes se manifestaron por la apertura de la calle Hidalgo, por el alza al pasaje en el transporte urbano o por los cortes de luz en el sector comercial.

Entonces, todo parece indicar que esta es una estrategia para generar simpatía, la cual no les funciona del todo pues en movilización se siguen quedando cortos.