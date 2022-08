Benítez Torres vive en otra dimensión, él en su cabeza es el mejor Alcalde, pero cualquier persona con dos dedos de frente sabe que más que un visionario, ‘El Químico’ no ha sido más que un bache para el crecimiento de Mazatlán, dado que no ha dirigido los recursos de la Comuna a lo que verdaderamente se necesita, y en solo tres años y medio, se ha gastado más de mil millones de pesos, en Cultura para hacer carnavales y promocionar su imagen y luminarias a sobreprecio.

Fuera cuenistas

Luego de meses de haberle hecho la invitación a su gabinete, el ex Alcalde Fernando Pucheta Sánchez “aterrizó” este lunes en la administración estatal de Rubén Rocha Moya.

Ante este movimiento táctico de Rocha Moya, no se descarta que en los próximos días, incluso, la rasuradora pueda tocar a titulares de secretarías donde Héctor Melesio Cuén Ojeda colocó a cercanas para el gobierno de coalición que prácticamente ya llegó a su fin, al menos con el PAS.

Este es el caso de Fernando Pucheta Sánchez y de Adolfo Rojo Montoya, ex Alcaldes de Mazatlán y Salvador Alvarado que han pasado sin pena ni gloria en sus respectivas administraciones.

Al mover sus cartas, echó mano de personajes que no le significan mayor problema en la operación de su gobierno, pero que puede utilizar como canales de comunicación si en un futuro hay que echar mano de ellos para la vida política de la entidad.

No se contuvo para denunciar la operación en la que incluso acusó que desde la UAS hubo movilizaciones y uso de recursos que beneficiaron los cuenistas que se transformaron en morenistas el día de la elección de consejeros.

Y más circo con ‘El Químico’ con la Fórmula 1

Pero a ver si cuando la ASE saque su dictamen, seguirá en esa nube. Esperamos que al menos el órgano fiscalizador actúe de la misma manera como lo hizo con Jesús Estrada Ferreiro , con compras mucho menos cuantiosas y no tan cínicamente irregulares como las de Benítez Torres con Azteca Lighting.

Benítez Torres vive en otra dimensión, él en su cabeza es el mejor Alcalde, pero cualquier persona con dos dedos de frente sabe que más que un visionario, ‘El Químico’ no ha sido más que un bache para el crecimiento de Mazatlán, dado que no ha dirigido los recursos de la Comuna a lo que verdaderamente se necesita, y en solo tres años y medio, se ha gastado más de mil millones de pesos, en Cultura para hacer carnavales y promocionar su imagen y luminarias a sobreprecio.

Ayer se le preguntó sobre un joven estudiante de enfermería de la UAdeO, y el señor ni siquiera conocía el caso. Es increíble cómo está pensando en cosas que son sueños guajiros de él, y no en lo que le está doliendo a los mazatlecos, como lo son los desaparecidos.

Los olvidados

¡Yo no soy dramático!

Y más todavía, que estos diputados se arrastran hasta cuando no se los pide otro poder como en el caso del Poder Ejecutivo.

Quien se le fue a la yugular a los diputados del Congreso local por su “perdón” al Gobernador Rubén Rocha al acordar no sancionarlo por las violaciones a la veda electoral durante la revocación de mandato, fue el Senador Mario Zamora Gastélum .

¿Qué nos pasa?

El domingo, un médico y una enfermera de la Cruz Roja fueron agredidos a golpes en las mismas instalaciones de la benemérita institución, en pleno centro de Culiacán.

Aunque en un principio se dijo que hombres armados habían prácticamente tomado las instalaciones, lo cual fue rechazado inmediatamente por las autoridades.

Imagínese nada más, los golpes se debieron que según no se atendió rápidamente a un

herido, a pesar que se les dijo a los familiares que tuvieran paciencia.

Se dijo que el médico informó a un familiar del lesionado que lo atenderían en cuanto fuera posible, ya que había otros pacientes, pero no, uno de los familiares se abalanzó sobre el doctor y una enfermera.

Es lamentable, porque es lo que no alcanzan a ver las autoridades, si no combaten la violencia ésta se generaliza en todos sus niveles, ya no son solo ataques del crimen organizado contra otros grupos delincuenciales, o contra las autoridades de seguridad. La violencia va escalando a niveles alarmantes y se vuelve nuestro camino para dirimir cualquier conflicto.