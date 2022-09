Desde el Zócalo de la Ciudad de México, el Comité de padres y madres de los 43 desaparecidos denunciaron que el Gobierno federal encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador les ha mentido, pese a que se comprometió a esclarecer qué pasó la noche del 26 de septiembre de 2014 y la madrugada del 27.

Deploran la

mentira oficial

El hecho de los 43 desaparecidos no es un hecho de moda, ni el click para sentirnos activistas, no, en la historia de México existen hechos tan deplorables como éste, por lo que es lamentable que sea el mismo juego histórico, sucio, maniqueo, lleno de claroscuros y la apuesta al olvido.

Esta película ya la vi

Para nadie fue una sorpresa, ayer de nuevo el Congreso del Estado se declaró incompetente para sancionar al Gobernador Rubén Rocha Moya por participar en eventos de proselitismo como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Según los diputados, ni el Congreso del Estado ni su Órgano Interno de Control, cuentan con potestad para conocer de la participación del Mandatario estatal en un evento político realizado en Hidalgo, ni tampoco para determinar sanción alguna, igual que lo hiciera la primera vez.

La primera vez, y que hizo tanto ruido, el Congreso local resolvió no sancionar al Gobernador por violar la veda electoral durante el proceso de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, también de acuerdo a una sentencia turnada por el TEPJF.

¿Qué tenemos aquí, entonces, un teléfono descompuesto?, porque en el rechazo a aplicar una sanción a Rocha Moya, los diputados no señalan que devolverán la sentencia al Tribunal, sino que ellos dicen “no ha lugar a imponer sanción alguna al Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, y ordena archivar el expediente como asunto concluido”.

¿Porqué el TEPJF no sabe que este Congreso local no tiene los dientes necesarios para sancionar? ¿O lo peor, por qué no se lo han dicho?