Duro de roer

El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro se le volvió a rebelar al Gobernador y dijo que no hará que regresen los retenes a Culiacán y ya lo tiene bien decidido.

El Gobernador Rubén Rocha Moya, por su parte, se ha encargado de voltear todas las fuerzas y dejar solo al Presidente Municipal de Culiacán, aislándolo de todo apoyo de parte del estado para ahogarlo y hacer que se doblegue.

Lo cierto es que el Alcalde reelecto saca sus jugadas legales y se pone contra el mundo, pero lo que resalta es que gana, como ha sucedido con el Congreso, que incluso ya desechó una petición de juicio político, y como sucede ahora que no hay división de poderes y que Feliciano Castro solo obedece a Rocha Moya.

Lo que remata toda esta situación es que Estrada Ferreiro según resultó ser el segundo Alcalde en México con mayor aprobación, lo que para el Gobierno del Estado no debe de dar risa, pues está aislando a una persona, pero que tiene el respaldo de la gente.

Eso sí cada vez que el Gobernador Rocha Moya tiene la oportunidad de hablar sobre el Alcalde de Culiacán pone cara de “¡ah qué hombre tan batalloso!”.





Revocación de Mandato

A media semana de la Revocación de Mandato, las culpas de la poca participación ciudadana siguen pasándose del Ejecutivo, al INE y ahora a los Legisladores Federales.

El INE salió a decir que para la Revocación de Mandato hicieron falta varios millones de pesos para que la jornada fuera exitosa.

“convenía dotarlo de los recursos financieros suficientes, y no cómo una competencia anticipada, un concurso de popularidad, u otra cosa que nos lleve a restarle presupuesto”, dijo el vocal ejecutivo del INE en Sinaloa, Jorge Luis Ruelas Miranda.

De acuerdo con el funcionario, a la jornada le hicieron falta unos 2 mil millones de pesos... cualquier feriecita para los chicles.

La verdad es que sí faltó mucha cobertura en cuanto a la colocación de casillas, pero no es culpa meramente del Legislativo al no asignar los recursos “necesarios” pues desde un principio no quedaba claro dónde se iban a ubicar las urnas, y eso le correspondía al INE.

La gente se enteró el mero día de la Consulta, pues los mecanismos que dispuso el INE para difundir las ubicaciones se basaban en tener acceso a Internet o a un teléfono inteligente, privilegios que no todos los mexicanos tienen.

Pero en lo que son peras o manzanas, nadie se quiere hacer responsable del 17.7 por ciento de participación ciudadana el día de la jornada de Revocación de Mandato.





La vida en el espejo

Por cierto, como ya lo hemos señalado al Gobernador Rubén Rocha Moya le encanta mimetizarse con su jefe mayor, el Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, y dijo que él se someterá a la Revocación de Mandato para ver si el pueblo sinaloense lo quería o no.

Ya sabemos, según el mismo Mandatario estatal, que meterá este año la iniciativa al Congreso estatal para que el ejercicio se aplique a los gobernadores.

¿En serio señor gobernador?, ¿en la elección intermedia? Además, Rocha propone que no haya porcentaje vinculatorio, o sea que no se requiera el 40% para que tenga efecto la votación.

De plano que el Gobernador debe tener la figura del Presidente en el espejo en el que se ve todas las mañanas, de otra manera o no pisa como debe o de plano tiene la autoestima agarrada de los mismos globos del Mandatario nacional.





Covid-19, a la baja

Parece que el que también se va a tomar unas vacaciones de Semana Santa es el Covid-19, y es que los contagios en Culiacán son muy pocos.

Tan solo en atenciones que brinda la Cruz Roja en enero empezaron con más de 40, pero para finales de marzo sólo dos sospechosos sin confirmar, lo que es prácticamente ningún contagio y así se han mantenido.

También en los reportes de Covid que emite la Secretaría de Salud se han presentado casos nuevos de contagio por debajo de 10, con estas cifras la población anda relajada y más que lista para dar rienda suelta al esparcimiento sin medidas de prevención, ya veremos cómo se comportan los contagios al regreso de vacaciones.

Todos esperamos que no haya repunte, imposible darle vuelta a la página es cierto, pero la esperanza de cero contagios es la veladora que todos tenemos prendida.





Los feminicidios

Es increíble pero la violencia contra las mujeres en este año es preocupante, vemos casos como los de Nuevo León donde ya preocupan las desapariciones, pero Sinaloa no se queda atrás tan sólo en este 2022 han sido asesinadas 15 mujeres, aunque de las cuales sólo 5 han sido catalogadas como feminicidios.

En lo que va de este año más mujeres han sido víctimas de delitos en comparación con los hombres. Y cada año el porcentaje ha aumentado, en los primeros meses transcurridos del año en curso son 6 mil 712 las carpetas de investigación, el 49 por ciento, es decir, 3 mil 423 pertenecen a mujeres víctimas.

Estas cifras deben tener a todas las secretarías de Gobierno trabajando, como dijimos el tema no es exclusivo de Sinaloa, pero la responsabilidad es poner un alto aquí.





Mundo de caramelo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no podía hacer mutis después de que en el informe sobre desaparecidos presentado por la ONU en el que estimaba que México estaba a punto de llegar a los 100 mil casos y que el organismo recomendara al Gobierno mexicano a retirar a los militares de las calles y regresarlos a los cuarteles, lo cual no gustó mucho al Mandatario mexicano.

AMLO manifestó su desacuerdo al echarse la clásica “Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir... o para desaparecer”.