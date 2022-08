Pues aunque el Gobernador Rubén Rocha Moya había dicho que ya se habían hecho las consultas sobre la planta de amoniaco, pues todavía faltan cuatro por realizar.

Saquen las palomitas

Asombro causó el encontronazo de ayer entre los diputados Pedro Villegas Lobo, de Morena, y Gene Bojórquez Ruiz, del PAS, quienes reventaron en declaraciones en torno a la polémica desatada por los salarios del Diputado Feliciano Castro Sandoval, las reformas a la UAS, por lo de la Ley Orgánica.

Primero, recordemos que Bojórquez Ruiz acusó a Feliciano Castro Meléndrez de ganar 260 mil pesos, y de plano lo tildó de mentiroso.

Dice que su jefe, digo Feliciaco Castro, no está sólo que será defendido a capa y espada, que tiene filas de respaldo de grupos sociales, ¿cuáles grupos? pues serán con quienes toma café en el Tercer Piso.

Y de paso lo llamó mandadero de ¿quién cree?, del mismísimo Héctor Melesio Cuén.

Por su parte ni tardo ni perezoso, el pasista Borjórquez Ruiz también tuvo su encuentro con la prensa y con quien quisiera escucharlo y ahí calificó a Villegas Lobo como “El diputado transformer”, No, si por creatividad no quedamos, porque dice que de Lobo se convirtió a gato de Feliciano Castro ya que defiende lo indefendible que gana más que el Presidente de la República, aunque aclaró que tampoco eso de tener tres sueldos no era pecado.

Bueno, más que asombro, corrillos en el Congreso, en dependencia de Gobierno, y demás cafeteros, sonaban las carcajadas.

Uy, y ahora a ver con qué salen Feliciano Castro y el Gobernador Rubén Rocha Moya en el capítulo de hoy.

Cuál regreso a clases accidentado, cuál Covid y viruela del mono, cuál inflación, cuál justicia. No, los reflectores andan por otros lados.