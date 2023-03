Ahora al Gobernador Rubén Rocha Moya se molestó por las cifras de incrementos de delitos que dizque porque tiene sus ‘propios datos’, qué insistencia de parecerse al Presidente en la conferencia Semanera.

Sobre amparos uaseños

Pero lo que más llamó la atención es que dijo que la Universidad no está legitimada para andar promoviendo amparos sobre la ley en cuestión; más claramente subrayó que la institución carece de legitimación para acudir al juicio de amparo como medio de defensa porque solo podría hacerlo si se tratara de un acto que afecta su patrimonio, pero esto no tiene que ver con el patrimonio de la universidad, tiene que ver con otro tipo de cuestiones.

Inzunza Cázarez se fue a fondo y dijo que la UAS como institución no ha promovido demandas de amparo contra la Ley y que quienes lo han hecho son consejeros universitarios.

Y tal y como lo hizo el Legislativo, los dos descalificaron los amparos que se han interpuesto contra algunos artículos de la Ley de marras aduciendo que no fue la UAS la que los interpuso.

Y en el otro frente

de batalla

El llamado a los empresarios no debe echarse en saco roto, ya ven que hasta la Coparmex se pronunció por mantener intacta la preciosa autonomía de la UAS.

Esta vez le tocó al sur con su slogan “Yo amo a la UAS”, “Al Infinito y más allá” y mire que logra juntar un montón de gente entre universitarios, empresarios, madres y padres de familia y algunos que no saben a lo que van pero ahí andan.

Y el enojo de Rocha Moya

Siempre hay algo bueno que destacar

Vuelve Estrada Ferreiro, super recargado

Y el que apareció con el mismo cantar fue el ex Alcalde Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien a través de su cuenta de Facebook, anunció que ganó un amparo contra la negativa del Ayuntamiento de Culiacán y el Cabildo de realizar una reunión para darle respuesta a su solicitud de reinstalación como Presidente Municipal de la capital sinaloense.

Sí ya sabemos que con eso de los amparos, está Estrada dale que dale, recordemos, la petición la hizo desde diciembre del año pasado.

Muchos se burlaron, dijeron que era un alma en pena arrastrando cadenas por los pasillos del edificio de ayuntamiento, pero sorpresa ya tiene su amparo y al parecer lo tendrán que atender.

Estrada informó que se le otorgó un amparo en contra del Ayuntamiento de Culiacán y Cabildo para efecto que se celebre la junta de Cabildo, y que resuelva sui petición de regreso al Ayuntamiento de Culiacán.

“No tengo ningún delito que yo he cometido, no hay un delito en contra mía, la Fiscalía se hace que la Virgen le habla para no resolver el desistimiento... el Juez de control está controlado, como su nombre lo dice, por el Gobierno de Sinaloa, y bueno, es mucha corrupción la que hay”, dijo Estrada ratificando que para nada dejará la lucha.

Creemos que él promovió una estatua para el famoso perrito el Capitán, pero creemos que ya hay que ponernos a juntar llaves para fundirlas pero para una estatua del ex Alcalde.

Por cierto y la Fiscalía qué ondas con este caso.

Por lo pronto, Juan de Dios Gámez Mendívil, no podrá conciliar el sueño y quizás se aferre a su almohada ante los ayes de dolor de esa alma enfurecida.

Imagínese una voltereta de esas en una justicia tan rara por estos lados en cuestión de casos políticos.