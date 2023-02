Afortunadamente la detención, por lo que se ha visto y reportado del operativo, se hizo de manera más limpia, y todas las expresiones mediáticas sólo fueron calenturas y el temor de la gente superelevado en las redes sociales.

Otra captura

Que mejor ni le digan

Pero de eso a no estar enterado de esos operativos, pues nomás que los sinaloenses no amanezcamos otra vez con autos ardiendo por toda la ciudad.

Dijo, posiblemente, por falta de confianza en las corporaciones policiales locales, cantinfleó un poco al decir que en lo general confía en las policías, pero en muchos no.

Por cierto que el Gobernador Rubén Rocha Moya admitió que de nueva cuenta el Gobierno federal no informó al Estado sobre el operativo para la captura de José Guadalupe “El Lupe” Tapia Quintero.

Todos muy contentitos

No hace muchos días que el Gobernador Rubén Rocha Moya, enojado por que se mencionó que en su gobierno hay riesgo de que no se respete la autonomía de las universidades, informó que se endurecerá el cobro de lo prestado a la Universidad Autónoma de Sinaloa, haciendo alusión al Rector Jesús Madueña Molina, pues al parecer ya hicieron las paces y se quitaron “el fuchi” o el “no me hables” y ayer anduvieron juntos muy contentos.

En una serie de eventos en el Hospital Civil donde la UAS honró a médicos, y presentó una graduación de especialistas de la salud, Rocha Moya anduvo acompañado y de manera muy alegre de Madueña Molina, tomándose todas las fotos que les pedían los medios.

E incluso, a los dos los vimos muy contentos en una foto de antología con el ex Rector, y ex titular de Salud estatal, Héctor Melesio Cuén, el abrazo de éste con el Mandatario estatal es de antología, todo por la UAS, digo eso esperamos.

Además Rocha Moya prometió más recursos a la UAS para un proyecto en el Hospital.

Amigos sí se veían, no eran sonrisas falsas, y qué bueno, por bien de la Universidad y de los estudiantes y el proyecto educativo. Pero más bueno para el PAS que mantiene intacto su dominio casi absoluto sobre la nómina de la Universidad.

Claro que otra cosa dirán las huestes del Gobernador en el Congreso local, porque Feliciano Castro Meléndrez seguro debe estarse preguntando si eso de reformar la UAS va en serio o nomas lo mandaron a hacer el oso.