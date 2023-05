La postura es inamovible, o les pagan lo que piden o no se van, e incluso ya tienen en la mira a la sede Pemex en Mazatlán, aunque hasta ayer los reportes del puerto es que no hay indicios de una toma.

¿Un plan que no se entiende o no se quiere escuchar?

Todavía hasta hoy, los productores que tienen tomadas las sedes de Petróleos Mexicanos no ceden, advierten, al menos en Culiacán, que agudizarán sus protestas para hacer que sus cosechas no se compren por menos de 7 mil pesos la tonelada de maíz, y 8 mil pesos la de trigo.

La postura es inamovible, o les pagan lo que piden o no se van, e incluso ya tienen en la mira a la sede Pemex en Mazatlán, aunque hasta ayer los reportes del puerto es que no hay indicios de una toma.

Y la respuesta no se hizo esperar de parte del Mandatario estatal.

El Gobernador Rubén Rocha Moya, les contestó informando lo que el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, de la suspensión de la reunión de productores hoy en la Ciudad de México; o sea pues, rehuyendo al diálogo cuando tendría que estar aquí ya desactivando estas manifestaciones.

Pasará lo mismo que en otros temas, tendrá que entrar al quite el mismo Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a quien el tema migratorio lo ha tenido bastante ocupado, y para eso tiene al titular de Gobernación con todas las facultades para tomar decisiones de gran calado, pero la pasividad mostrada por López Hernández, cae ya en la de minimizar el problema del agro, y no debería ser así. Por más gestiones que ha hecho el gobernador no se siente empatía desde la Ciudad De México con el agro sinaloense.

Si sus ganas de ser el próximo candidato a suceder a su hoy jefe se manifiestan de esa manera, la verdad tendrá que rezarle a su pobre capital político que es sólo ser amigos y originario de los mismos barrios que López Obrador.