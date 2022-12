Sostener al Químico sale cada vez más caro y eso es evidente, pues el nuevo alcalde de Mazatlán, Edgar González todos los días nos da una nueva mala de la gestión de su antecesor. La peor hasta ahora, confirmada por el mismo gobernador, es que no quedó lana ni para cerrar el año.

El calamar

opta por su tinta

Seguramente al Gobernador Rubén Rocha Moya lo tiene harto el tema de “El Químico” Benítez, ex Alcalde de Mazatlán, a quien rescató con la Secretaría de Turismo con el argumento de la gobernabilidad que cada vez entendemos menos.

Pues ahora el caso agarra de nuevo un matiz ya que se está llevando a la gente que laboraba con él de la Alcaldía porteño, y la pregunta de porqué definitivamente no le gustó, no sólo dijo que él dio permiso para tal acción, sino que volvió a insistir en que no temía al costo político que pudiera ocasionarle.

Además, Rocha Moya reitera que él cobijó a “El Químico” ante el peligro (que solo vio el Gobernador) de ingobernabilidad en el municipio de Mazatlán.

Cuesta comprender la postura del Mandatario estatal, pues al tiempo que asume el costo (que no ha sido barato) el proceso avanza en la fiscalía.

Sostener al Químico sale cada vez más caro y eso es evidente, pues el nuevo alcalde de Mazatlán, Edgar González todos los días nos da una nueva mala de la gestión de su antecesor. La peor hasta ahora, confirmada por el mismo gobernador, es que no quedó lana ni para cerrar el año.

Lo que hace falta desde el gobierno de Rocha en este caso es dejar de ver el caso como una cuestión de costo político, y empezar a verlo como un tema de justicia y manejo ético de los recursos.

Vamos a ver hasta donde dura la “presunción de inocencia” del ex alcalde mazatleco.