Habrá que estar pendiente de que en esta gira de último momento no se gasten recursos estatales de manera extraordinaria, pues el ir a tierras venezolanas no es una gestión pública ni de interés para la mayoría de los ciudadanos.

Un viajecito

Aunque muchos dirán qué bueno que el Gobernador fue a apoyar al equipo, con que no le dé un aire colado por allá. También hay que decir que muchos fines de semana y días no hábiles el gobernador suele aprovechar para visitar comunidades y hacer gestiones. Muchas veces poniéndole el ejemplo a su gabinete.

Y resultó que Los Cañeros de los Mochis ganaron y Rocha Moya no tardó en celebrarlo en sus redes.

Habrá que estar pendiente de que en esta gira de último momento no se gasten recursos estatales de manera extraordinaria, pues el ir a tierras venezolanas no es una gestión pública ni de interés para la mayoría de los ciudadanos.

Con cargo en la Conago

Al Gobernador Rubén Rocha Moya le fue muy bien en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores el domingo, hasta se dio el lujo de fijar postura sobre el hecho de que a ese organismo de plano le falta un replanteamiento de sus funciones.

Nosotros pensábamos que eso de la Conago ya no existía, porque antes era una reunión más para la foto y de apapachos mutuos, pero algo fuerte o muy importante para el país que emergiera de esos encuentros, pues no, no recordamos.

Pues en eso de las fotos bien que se vio el Mandatario estatal muy pegadito con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, aplicando la máxima de que “el que se mueve no sale en la foto”.

Le fue tan bien a Rocha que la Conago hasta cargo le dio: los gobernadores y el Presidente acordaron que a partir del domingo, el sinaloense asuma la Coordinación del Campo de la Conago.

Según el Gobierno del Estado, esto fue como reconocimiento al compromiso de Rocha con la producción alimentaria nacional y su conocimiento del campo mexicano.

Dado que por instrucciones del Presidente se privilegia la producción de maíz y frijol, los productores de Sinaloa y del país tendrán el respaldo de las autoridades.

Bueno, hay que reconocer que si hay un sector que atiende el Gobernador Rocha Moya, es a los productores sinaloenses, porque las gestiones y el asumir cara a cara los problemas lo hace personalmente él; incluso por encima del Secretario de Agricultura, Jaime Montes Salas, de quien muchos agricultores se quejan en corto por su lentitud en las gestiones.

A veces no entendemos tanto respaldo de Rocha al otrora “superdelegado” federal. Pero ya sabemos que en Morena la lealtad es lo que cuenta.