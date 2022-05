El Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez, volvió a lo que le gusta: los viajes y la fiesta... El sábado apareció en la ciudad de Ontario, California, pegadito a Los Ángeles, para presenciar en primera fila la pelea de box del mazatleco, Gilberto ‘El Zurdo’ Ramírez.

Lo dejan solo

Dicen que ni los priistas de su región le perdonan la arrogancia con la que perdió la contienda estatal, cuando no fue capaz de agradecerles el trabajo que hicieron para intentar llevarlo a la Gubernatura.

El resto de los priistas, que no llegaron a 50, era el equipo cercano del ex candidato que prácticamente ha perdido casi todas las candidaturas a las que se ha presentado.

El único problema fue que los priistas convocados nomás no llegaron.

Viajero frecuente

Y para acabarla, muchos mazatlecos se molestaron con “El Químico” porque después de la pelea se puso a anunciar el resultado en sus redes, cuando la pelea todavía no era retransmitida en México por la televisión abierta.

La misteriosa visita

Porque es claro que su situación no la define la ley ni el escrutinio de los diputados, eso viene de arriba, lo definen las relaciones políticas y qué tanto les estorbe Estrada Ferreiro en las siguientes elecciones.

El mismo delegado estatal del partido confirmó la visita del mandamás, dijo que Delgado se reunió con el Gobernador Rocha Moya en una casa de playa en Altata, pero curiosamente no se enteró del motivo de la visita ni fue requerido en la reunión.

Faltan programas

El Gobierno municipal de Culiacán anda presumiendo demasiado su estrategia para combatir la explotación infantil en cruceros viales, y es prácticamente ignorarlos.

Bueno, específicamente piden que no les de uno dinero, pero no hay un departamento especial para notificarle a las autoridades si uno se topa con explotación infantil en este sentido. Y tampoco existen planes emergentes para atender la situación.

Por supuesto que no implementan un programa educativo para ellos y ellas, o emplear a los padres para que no se vean en la necesidad de pedir dinero y que no existan excusas para seguirlo haciendo.

No, lo único que se limitaron a hacer fue poner carteles en la vía pública para pedirle a la ciudadanía no dar monedas a los niños.

No es novedad que el gobierno, en cualquier nivel, haga las cosas a medias, lo lamentable es que se trata de niñez en riesgo y no se preocupan por salvarles con programas integrales.