El clamor de justicia es generalizado y tildan el caso de feminicidio, así que por lo pronto hoy continuarán las protestas en torno al caso y está convocada una marcha para las 17:00 horas para exigir a las autoridades que sigan investigando. Las autoridades tienen un gran reto en demostrarle a la familia de la víctima que las razones del deceso son las que comunicaron.

Semana Santa que pinta ya gris

Ojalá no siga en aumento esta lista negra de percances. Que la gente se cuide y las autoridades hagan lo que les corresponde.

Todavía no llegamos ni al Jueves Santo y el periodo vacacional ya no fue blanco.

La desconfianza

Y es que ya la desconfianza y el hartazgo de la gente es tanto en el tema de las desapariciones que no creen las versiones oficiales.

Pero el hecho es que la gente no lo cree, y aseguran que hay más detrás del presunto accidente, y presumen que la autoridad está tapando algo para no investigar el caso.

El imperio contraataca

En esto último, así se las gastan las autoridades, primero acusan y después “veriguan” y se refiere precisamente a que la Auditora no ha tenido empacho en hablar sobre el caso de la UAS.

A la titular de la Auditoría Superior del Estado, quizás le venga tocando bailar un tango con eso de que fue ordenada a hacer todo lo posible por concretar la auditoría de la UAS, porque no alcanzaban a informarle ayer y ya la estaban tupiendo.

Y Trump hace historia

No sabemos si decir: el ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo hace de nuevo, o sí Trump hace historia al ser acusado de 34 cargos, en lo que es la primera inculpación penal a un ex Mandatario estadounidense. Uno que además anda con las ganas de regresar a gobernar el País considerado como el más poderoso del mundo.

“No culpable”, dijo Trump de los 34 cargos que lo tuvieron muy cerca de pisar la cárcel, al menos esto querían los opositores.

El polémico personaje ha pasado por todo tipo de acusaciones, pero todo eso, no lo hace dejar de querer volver a la Casa Blanca.

Para unos Trump es un hombre que representa fortaleza, vigor, mano que no tiembla, y a quien no lo manda nadie, pero para otros es precisamente lo contrario, representa lo peor de un tipo de sociedad estadounidense.

Decía un escritor cuando ganó Trump la Presidencia: Los norteamericanos tendrán que aprender a vivir con Trump. Y sí han aprendido y de qué manera.