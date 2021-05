“Lo que se podría considerar un resbalón en el debate fue la respuesta de Mario Zamora Gastélum al no comprometerse a perseguir posibles actos de corrupción del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, en caso de que los hubiera”.

El fantasma de Rocha

Si Rubén Rocha Moya, el candidato a la Gubernatura por Morena y el PAS pensaba que al no asistir al debate entre candidatos a la Gubernatura de Sinaloa, organizado por la Coparmex, no lo atacarían tanto, pues lástima, porque con su ausencia precisamente inició el debate. Para empezar, los organizadores del debate se encargaron de que a nadie se le olvidara que Rocha Moya había rechazado asistir al debate. En cada una de las preguntas o espacios que le tocaban al candidato morenista los organizadores desplegaban un anuncio durante unos segundos que dejaba en claro su ausencia. Además, el candidato de la alianza “Va por Sinaloa”, Mario Zamora Gastélum, aprovechó para denunciar al ausente, a quien llamó Rubén “El Mentiras”, “quien no puede venir porque no tiene cara para darla”, remató. Incluso, el priista anunció que en caso de ganar propondrá la creación de la “Ley Rocha”, para frenar el influyentismo en la asignación de obras, para que ningún familiar de funcionarios de su gobierno pueda obtener de manera directa un contrato de obra pública como ha ocurrido en el pasado. Fuerte la pedrada. Otro que recordó la “espantada” del ex Rector de la UAS fue Sergio Torres, candidato de Movimiento Ciudadano, quien criticó que no haya estado presente Rocha Moya, y que su ausencia es porque algo teme, y que al no asistir al debate desdeña a los ciudadanos.

Un debate provechoso

Aunque para muchos resultó este debate aburrido, sobre todo si lo comparamos con el “circo” que se armó en el primer debate, organizado por el Instituto Electoral Estatal de Sinaloa, donde los ataques opacaron las propuestas. Por lo menos en esta ocasión podemos decir que los candidatos, ya sin el tema Rocha-Cuén, pudieron explicar sus propuestas ante las preguntas de los panelistas sobre los temas importantes: seguridad, economía y posibles formas de gobernar. No fue un debate de ataques aunque hubo destellos, pero nada comparado con el encuentro del jueves 22 de abril, donde los ocho candidatos se dieron hasta con la cubeta. Las candidatas mujeres por fin pudieron hablar del empoderamiento de género que al final es el gran legado de esta elección, sin duda, Rosa Elena Millán y su experiencia brillaron en esta ocasión. Se podría decir que este fue un debate sin el condimento del morbo de los ataques y señalamientos, pero para eso ya habrá otro encuentro presencial del IEES.

Rocha arma su

propio evento

Mientras en el debate electoral, organizado por la Coparmex, las candidatas y candidatos tomaron parte de su, de por sí reducido, tiempo de participación para hablar del ausente, Rubén Rocha Moya, este andaba de gira en el norte del estado, como si no pasara nada. Sin embargo, el morenista se sacó un as de la manga y organizó su propio evento para exponer sus propuestas, como un debate, pero sin adversarios, solo él exponiendo puntos, un ejercicio unilateral, como acostumbra el líder supremo de Morena, el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ve que los morenistas viven imitando a su líder nacional, aunque nadie le ha dado por comprarse un Jetta blanco, todos siguen en sus camionetonas de lujo. Este miércoles con la presentación de sus propuestas, Rocha Moya no tendrá que compartir evento con el resto de aspirantes a la Gubernatura, será él y solo él, el centro de atención, claro, siempre y cuando Héctor Melesio Cuén Ojeda, que lo acompaña como su alma gemela, haya dado primero su discurso, como es costumbre. Se infiere, entonces, que a Rocha Moya, aún con la narrativa de que Coparmex impulsó la alianza del PRI PAN y PRD y que no necesita asistir a un debate no neutral, le caló que hubiera un ejercicio en el que no va a participar, de ahí el grito desesperado de tener su evento, como capricho.

La falta de firmeza

Lo que se podría considerar un resbalón en el debate fue la respuesta de Mario Zamora Gastélum al no comprometerse a perseguir posibles actos de corrupción del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, en caso de que los hubiera. A la pregunta hecha por una periodista, el priista respondió que él hará respetar la ley, pero que no tiene previsto investigar posibles irregularidades de contratos como el del Estadio de futbol de Mazatlán, dejándole esa posible indagatoria bajo la responsabilidad de la Auditoría Superior del Estado. La periodista también le cuestionó sobre si vetará las cuentas públicas pasadas, a lo que Zamora Gastélum contestó que él solo respetará la ley, por lo que tampoco se comprometió a no hacerlo. Por cierto que el asunto del estadio de futbol de Mazatlán también fue retomado por Sergio Torres Félix, quien criticó el gasto de “mil 200 millones de pesos del Gobierno de Quirino Ordaz Coppel en imagen y los 700 millones de pesos” que también se aplicó para construir el estadio de futbol profesional en Mazatlán. El asunto es que todo mundo habla del estadio, pero pocos se ponen a hablar de la enorme cantidad de turistas que llegan a Mazatlán a apoyar a su equipo cuando juegan en contra del Mazatlán FC.

Que sí habrá Festival

Una buena y fuera de toda política, con todo y la pandemia por Covid-19 y los recortes a los presupuestos, la Universidad Autónoma de Sinaloa anunció su Festival Internacional Universitario de la Cultura, que en su Edición 26 será la segunda en modalidad virtual. Aparte de la música y conciertos virtuales, la cartelera no está nada mal y aunque sea virtual bien vale la pena echarle un vistazo. Destacan entre la cartelera la Presentación del libro “Ella entró por la ventana del baño” del autor Élmer Mendoza, el próximo 8 de mayo. Además, la develación de la placa por el Centenario de la inauguración del Estadio Universitario de futbol, el 9 de mayo. La firma del convenio UAS-Banda El Recodo y la presentación del libro Banda El Recodo de Cruz Lizárraga “80 años de trayectoria entre amigos”, el 12 de mayo, entre otros eventos importantes.

