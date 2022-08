Los opositores a Morena dicen que ese partido es la personificación del Apocalipsis, que mostraron lo peor de lo peor, mientras Mario Delgado el presidente del partido de la 4T señala que solo ellos pueden realizar “este ejercicio democrático, plural, incluyente y transparente”. Ni a quién irle.

La reversa del cambio

Las redes sociales se dieron vuelo este fin de semana con la elección interna de Morena para escoger a los consejeros al Congreso de Morena en los 300 distritos, y los opositores al Partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador hasta se empacharon.

Robo de urnas, compra de votos, quema de urnas, acarreos descarados, de incluso personas que no sabían a lo que iban, zafarranchos con golpes y todos, mala organización en algunas sedes que al parecer no midieron la afluencia de votantes, es lo que se vivió durante dos días de elecciones.

Eso sí, Delgado aseguró que donde haya habido irregularidades se anulará la elección por lo que, a como estamos viendo, habría anulación masiva, pero como los de Morena son especialistas en poner las cosas a su favor, no pasará de alguna sede y acusarán todo tipo de complots.

Lo ideal sería que deveras haya una revisión puntual porque muchos participaron entusiastas y con conciencia, por respeto a ellos cuando menos.

Cualquier parecido al pasado no es mera coincidencia, porque los morenistas no nacieron en 2018. Ese panal está lleno de ex panistas, ex priistas y ex perredistas, aparte de ex integrantes de los partidos morralla.