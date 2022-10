Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

¿A qué vino el Secretario de Gobernación?

Pues sólo faltó la banda en el Congreso, y como si fuera una película de Luis Estrada, el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández entró al Congreso del Estado, como héroe de Guerra, como el ungido del altísimo, y sólo faltó que le dieran la tribuna y que pusieran su nombre en letra doradas en el Muro de Honor. ¿Que si somos exagerados?, mire el señor vino a algo que no era ni necesario, explicar o hablar del tema de la minuta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, que plantea que las Fuerzas Armadas sigan estando en las calles hasta 2028, cosa ya aprobada por la Cámara de Diputados federal y la Cámara de Senadores, pero a la que todos los congresos del país tendrán que dar su aval. Chuleando un poco a Sinaloa, por si había alguna víbora chillando entre los diputados, el Secretario aseguró que iniciar este ciclo de giras por todo el país desde Sinaloa era por la construcción de la gobernabilidad y la paz en México “en un ejercicio inédito en la historia del país”. ¿De cuándo acá es inédito que los presuntos presidenciables se anden paseando en busca de que la mayoría del país los conozca? Luego de paso, su lisonjería con los sinaloenses sólo pone en evidencia el estigma de estado violento que tiene la entidad. Está como el meme, “Ahora, busquemos la pacificación del país... iniciamos en Sinaloa y pum, ya la hicimos”. Pues en el Congreso andaban todos lurios, incluyendo al Gobernador Rubén Rocha Moya, quien no sabemos si para quedar bien con el visitante o por vocación propia pero enfatizó la necesidad del apoyo de la fuerzas militares y recordó la Operación Cóndor. Que el sí sabe del tema porque hasta un libro tiene. ¿Cuántos años hace de la Operación Cóndor? Un momento histórico que quedó registrado en la memoria no precisamente por sus buenos resultados sino por los abusos de derechos humanos de los militares. Todo fue fiesta el viernes en el Congreso, Adán “Agusto” López, vino más bien a ver cómo andaban otras fuerzas, no las castrenses, o sea las fuerzas políticas y hasta dónde la mayoría de Morena ha permeado en otros partidos. Seguro de eso sí se ha de haber ido muy satisfecho.

‘Hipócritas’

Bueno el Secretario de Gobernación venía tan engrandecido que se dio el lujo de dar una regañada a los opositores a que el Ejército siga en las calles. Al “pedir” a los legisladores (como si esto hiciera falta) su aval les pegó un repasón a “otros” gobiernos.. “... qué lástima me da que detrás de muchos que ejercen tareas de gobierno prevalezca la hipocresía, con una mano pidiendo a gritos que el Ejército, que las Fuerzas Armadas, que la Guardia civil los ayuden en tareas de seguridad y por otra negándoles a los mexicanos esta posibilidad”. Pues sí Secretario, en temas de fuerzas castrenses, la burra no era arisca...

Veni vidi vici

Adán Augusto López Hernández vino, vio y venció, porque el siempre infalible, conocido como la primera voz en el Congreso, Feliciano Castro Meléndrez, dijo que el Congreso de Sinaloa aprobará la minuta, ya que se requieren que las Fuerzas Armadas “sigan” combatiendo la violencia y la inseguridad. Que la paz y la seguridad pública los convocan y es responsabilidad garantizarla con respeto a los derechos humanos de la población. Si ha de pensar en los derechos humanos, mínimo una discusión entre los 40 legisladores ¿que no? Pues no, porque los legisladores sinaloenses, desde los federal a lo local, son todo genuflexión en estos tiempos.

Cuén en la fiesta

Héctor Melesio Cuén Ojeda se dio cita al Congreso del Estado como invitado del grupo parlamentario del PAS y para presenciar la reunión que sostuvo el Secretario de Gobernación con los 40 diputados y diputadas. Y no me lo van a creer pero también estuvo en la reunión que tuvo Adán Augusto López Hernández con el Gobernador, funcionarios y los 18 alcaldes y alcaldesas, invitado ni más ni menos que por el propio Mandatario estatal. Cuén fue bien claro a lo que iba, mostrar su deseo porque López Hernández sea el candidato a la Presidencia de la República por Morena. Y cómo no, si esto ya lo ha posicionado de nuevo en el candelero político estatal.

La fiesta priista

Lo que para muchos fue sorpresa, para otros causó resquemor: la cordial reunión, al menos así se vio en una fotografía, del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con ex gobernadores y ex alcaldes priistas. En la foto como de postal estaban el Secretario Adán Augusto, el Gobernador Rubén Rocha Moya; el Diputado federal, Ignacio Mier y la dirigente de Morena en Sinaloa, Merary Villegas posan junto a los ex gobernadores Juan Millán Lizárraga y Jesús Aguilar Padilla, también se observa al ex Alcalde de Culiacán, Jesús Enrique Hernández. Incluso también estuvo el ex Alcalde de Culiacán y ex dirigente estatal del PRI, Jesús Valdez Palazuelos. Las fotos en cuestión fueron severamente criticadas, por ir en contra de los “ataques” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, contra los gobiernos del pasado. Pero, como dijimos, el Secretario vino a ver otras fuerzan, aparte de las Armadas, de esas que despachan en el Mar and Sea. Y después de esto habrá que ver cómo le va a Merary Villegas con los integrantes de su partido.

Niega señalamientos