¿Con los pies en la tierra?

Ayer vimos a un Rubén Rocha Moya jovial, distinto al candidato que se veía cansado en algunas fotos al final de la campaña.

Ese Rocha Moya agotado quedó atrás, ayer se convirtió en el flamante Gobernador electo de Sinaloa, el Gobernador que hará valer una alternancia verdadera como prometió.

Ayer, después de recibir la constancia de validez y mayoría de parte del IEES, Rubén Rocha mencionó un dato digno de presumir, no solo fue el candidato con más votos en la entidad, sino el que recibió el mayor apoyo entre las y los 15 candidatos de Morena en las Gubernaturas del País.

Rocha tendrá todo en su bolsa y la gran responsabilidad que eso conlleva. Manejará un poder tal que podrá decidir los destinos de este estado con sólo un abrir y cerrar de ojos.

“Ustedes me han dado esa fortuna, es el porcentaje más alto de los 15 candidatos a Gobernador en el País. Más que sentirme con soberbia o prepotencia, me siento con mucho compromiso, no podemos fallarles. Tenemos que estar juntos para transformar a Sinaloa, tenemos que ser muy incluyentes”, dijo.

El compromiso es grande.