Por si no quedaba claro, ayer el Gobernador Rubén Rocha Moya recalcó que el Partido Sinaloense de Héctor Melesio Cuén ya no es aliado, una postura que fijó desde la semanera pasada... Y es que en esto de la política, todos se usan, y ahora Rocha dice que ellos no utilizaron al Partido Sinaloense, sino que al contrario, fue el PAS, quien más se aprovechó y se vio beneficiado de la alianza que tuvieron durante las pasadas elecciones.

Esos modales

El día de ayer fue la primera aparición pública del Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil en casi 20 días, claramente había muchas preguntas de la prensa y muchos temas por consultar. El evento fue para anunciar el regreso de los Certificados de Promoción Fiscal en la capital del estado, asistieron empresarios, funcionarios estatales, miembros del Cabildo, la prensa del Ayuntamiento y los medios de comunicación locales dada la importancia del evento. Sin embargo, para la regidora Luz del Carmen Félix Garay no hubo cosa más importante que el acomodo que se le dio a los asistentes, pues en primera instancia se colocó a la prensa, y regidores y empresarios quedaron al fondo de la sala. Fue tal la molestia de la regidora que empezó a renegar pidiendo que movieran a los reporteros, que ese era espacio de las personalidades de primer nivel. Al principio lo mencionó con compañeros regidores en voz baja y al no obtener respuesta su molestia subió de tono haciendo que la mayoría de los presentes en la sala se dieran cuenta. Sin duda fue un momento muy incómodo, que claro no era culpa de los medios de comunicación, sino de la organización del Ayuntamiento. Luz del Carmen debió hacer el comentario a la persona indicada sin necesidad de evidenciar sus malos modales. Cabe recalcar que durante el evento, donde participó el Secretario de Economía, el presidente del Consejo Intercamaral de Culiacán y demás personajes, la regidora en cuestión se la pasó navegando en Facebook.

Los Ceprofies, un error corregido

Vuelven los Certificados de Promoción Fiscal a Culiacán, luego que Jesús Estrada Ferreiro los eliminó por considerarlos inconstitucionales, por lo que el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil le abre la puerta a la inversión nacional y extranjera. ¿Pero quiénes son los beneficiados con este programa de estímulo fiscal? aquellos empresarios que pueden invertir en el municipio más de dos millones de pesos, lo cual está bien, pues garantizan la generación de empleos con prestaciones de ley y sueldos superiores al salario mínimo. Cancelar los Ceprofies fue un error que había que corregir y eso hay que reconocerlo.

Del te vi al no me acuerdo

Bueno, por si no quedaba claro, ayer el Gobernador Rubén Rocha Moya recalcó que el Partido Sinaloense de Héctor Melesio Cuén ya no es aliado, una postura que fijó desde la semanera pasada. Y es que en esto de la política, todos se usan, y ahora Rocha dice que ellos no utilizaron al Partido Sinaloense, sino que al contrario, fue el PAS, quien más se aprovechó y se vio beneficiado de la alianza que tuvieron durante las pasadas elecciones. Dijo que al PAS le fue más que bien, recordó que los pasistas ganaron, gracias a Morena, ocho diputaciones y cinco presidencias municipales, que nunca en su vida hubieran ganado solos. Eso es totalmente cierto, pero hay que recordar que la alianza electoral tenía como objetivo amarrar el triunfo y no dejar ningún margen a sus rivales. Morena se benefició con la infraestructura y la experiencia del PAS. Y el PAS del arrastre de Morena y el Presidente. Ambos consiguieron lo que buscaban. Así es la política aunque a veces no nos guste. Lo que Cuén no entendió es que el cogobierno al que aspiraba era imposible y ahora Rocha lo deja claro.

Llegan y se van

los mismos

Cuando el Gobernador Rubén Rocha Moya quedó como el virtual ganador de la Gubernatura de Sinaloa, declaró que el gobierno sería totalmente morenista, sin embargo, con el reciente nombramiento de Fernando Pucheta y Adolfo Rojo como miembros de su gabinete, pues uno no entiende. El problema no es que se confirme la integración de un gobierno plural, algo que siempre se aplaude, sino que los cuadros que se suman de otros partidos, pues no sabemos si realmente “suman”.

‘Chupar’ la teta del poder