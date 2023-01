El Secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, reveló que ya son 125 las familias que fueron afectadas y que recibieron apoyos, que tuvieron daños en sus techos de lámina, sus tinacos, estufas, aires acondicionados o hasta refrigeradores. Lo que sí nos parece de mal gusto es que en las listas incluyan hasta los litros de agua potable que han entregado, menos mal que el papel higiénico lo cuentan por rollo y no por hoja.

Militar, el sello

de la seguridad

Ahora otro tema de

polémica en Mazatlán

Otro proyecto que sin duda ha levantado mucha animadversión, hasta entre funcionarios y legisladores de Morena, es el de la tirolesa desde el faro de Mazatlán que bajaría al mismo cerro de El Crestón.

El proyecto, que parece muy ambicioso y tentador para aquellos aficionados a las emociones fuertes, y la belleza natural que tiene Mazatlán en esa zona, podría hacer pensar que es más que viable.

Y aunque la administración actual de Mazatlán es morenista, fue un Diputado federal del mismo color que ya salió a hacerla de tos.

Resulta que ayer Juan Torres Navarro ya hizo un llamado a los mazatlecos para manifestarse.

A través de sus redes sociales el legislador hizo la invitación para protestar el próximo domingo a las 8:00 horas para evitar continúe esta obra que estiman se encuentra en un 50 por ciento de avance.

El legislador se dice preocupado por la posible privatización de esa zona del faro y que la presencia de los turistas en esta nueva zona afectará la flora y fauna.

“Dejemos de criticar, es hora de actuar, no a la privatización de nuestro faro, el primero, más alto natural en el mundo”, compartió en tono muy chipocludo.

Y también dijo que él se echará el trompo que sea necesario a la uña para impedirlo, puesto que “el daño a los animales en la zona será incalculable”.

Consideró que este atractivo es innecesario, porque el faro ya es atractivo por sí solo.

Para esto el Presidente Municipal de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, ya salió a decir que a él lo pueden esculcar, porque eso se trata de permisos que son federales y que no tiene vela en el entierro.

No estamos seguros de si se puede calcular o no el daño de los animales en la zona, pero de lo que sí es que de aquí varios no nos animábamos a tirarnos.

Ya veremos en qué termina este jaloneo ecológico, mágico y musical. Y por cierto, ¿dónde estaba el Diputado Torres antes?